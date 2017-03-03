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《2017秋冬男裝週》4

2017-03-03

記者方惠宗／綜合外電報導

溫文優雅的龐克族

Valentino由皮耶保羅‧皮修里（Pierpaolo Piccioli）獨攬大局所帶來的第一個男裝秀。他以義大利呢絨、格子絨、皮革與漆皮譜出時尚的外套、短身套頭毛衣與胸前裝飾的襯衫等主力款式，畫龍點睛的是纖幼的蝶形領結、功能性運動鞋與棒球帽，具層次感的塑造自由奔放的個人造型。英國畫家法蘭西斯‧培根（Francis Bacon，1909－1992）畫作的野獸派色調烘托出服裝裁縫的細膩手法，並以訂製服般的手工拼花譜寫英國藝術家傑米‧瑞德（Jamie Reid）的龐克標語；熟悉的經典款式結合全新的標誌元素，Valentino男人頓時改頭換面。

部分圖片提供／Valentino

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  • Valentino。

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標題：《2017秋冬男裝週》4


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