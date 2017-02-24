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2017日內瓦錶展專輯28：女力‧複雜錶力3

2017-02-24

記者林欣若／日內瓦報導

纖薄＋鑽石 銷售保證

相較於男性玩家對石英機芯的抗拒，女性消費者顯得開放許多，以實用層面來看，石英機芯不用上鏈就能精準走時，且機芯纖薄有利於打造輕巧的錶款，若再加上鑽石點綴，可說是女錶熱賣款的保證，愛彼錶的皇家橡樹女錶就是完全依照女性需求打造，石英機芯讓錶殼僅有2.2mm厚度，看似隨機分佈、如水花四濺的鑽石鑲嵌，讓錶盤呈現別緻的璀燦光華，33mm錶徑，是女錶專屬的秀氣尺寸，這也是具女性特質的一款皇家橡樹系列。類似設計概念還有芝柏（Girard-Perregaux）的Laureato系列，除了42mm的男錶，特別推出34mm女錶，石英機芯厚度7.75mm，有不鏽鋼、白金或兩種款式可供選擇，56顆閃亮的鑽石在錶圈形成華麗光環。

圖片提供／Audemars Piguet、Girard-Perregaux

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  • 芝柏錶My Laureato女性腕錶，292,400元。

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  • 芝柏錶Laureato女性腕錶，368,000元。

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  • 愛彼錶皇家橡樹女裝錶18K白金款，2,384,000元。

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  • 愛彼錶皇家橡樹女裝錶18K玫瑰金款，2,208,000元。

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  • Laureato最大特色是圓形和八角形的和諧融合，為了配合光影的動態，八個角都不是以分明的直線連接，而是以拋光細膩的凸位或凹面組成充滿和諧感的孤線。

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標題：2017日內瓦錶展專輯28：女力‧複雜錶力3


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