2017日內瓦錶展專輯22：方圓錶盤時間藝術1

2017-02-24

記者林欣若／日內瓦報導

頂級製錶品牌既要強調複雜功能的內裝、更要精雕細琢的外觀，小小錶盤是工匠們的最佳舞台，從鑲嵌、彩繪到雕刻，展現畢生技藝。

星空藝術

江詩丹頓（Vacheron Constantin）除了複雜功能令人驚嘆，錶盤的裝飾工藝也了得，藝術大師系列便是琺瑯工藝、手工雕刻、雷射雕刻的集大成，每一年藝術大師系列都會選定與藝術相關的主題進行創作，今年以數學家尼古拉‧哥白尼（Nicolas Copernicus）為主題，向他在1543年發表的《天體運行論》致敬，恰好也呼應江詩丹頓今年的天文計時主軸。

藝術大師系列哥白尼天體球2460 RT腕錶共有三款錶盤，裝飾靈感源於17世紀繪圖師安德莉亞斯‧塞拉里烏斯（Andreas Cellarius）的圖畫作品。

三款作品中皆以呈現華麗巴洛克風格的彩色星空圖《和諧大宇宙》（Harmonia Macrocosmica）為靈感，每一款的錶盤都由兩個部分構成，橢圓形的中央飾有一個手工雕刻的粉紅金太陽臉，外圈圓盤則採用工藝裝飾，位於兩個圓盤間的一圈纖細橢圓形軌道展示地球公轉，地球以直徑6.8mm的小型金質微凸圓盤製成。

【大明火琺瑯款】

其中色彩表現最豐富，以內填大明火琺瑯工藝製成的地球展現了藍色的海洋和大陸地貌，金質基底的星空圖為背景，飾以柔和色調的琺瑯釉，精細的線條呈現錶盤上五大天體的運行軌跡，每個運行天體代表著一顆星球，錶盤外圈飾有12星座圖案，同樣琺瑯彩繪製成。

【白金手工雕刻款】

白金款錶盤從巴洛克風格中汲取美學靈感，採用手工雕刻而成的12星座圖案在錶盤交錯，雕刻師展現了豐富的雕飾（Ramolayé）細節，凸顯手工雕刻圖案的層次感以及獨特光影效果。

【藍寶石雷射雕刻款】

藍寶石水晶款的錶盤上，星座圖以星羅棋佈的三維效果星空為背景，這是以創新鐳射雕刻技術繪製星座圖案輪廓，雕刻師再以純手工的方式凸顯圖案立體感及藍寶石的乳光效果，在鐳射雕刻星座圖案塗上Super-Luminova®夜光塗層，黑暗中更有熠熠生輝的星空效果，湛藍星空中的手工雕刻地球，與中央的粉紅金太陽相呼應。

圖片提供／Vacheron Constantin