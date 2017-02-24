2017日內瓦錶展專輯19：時間篇章如詩如畫2

2017-02-24

記者林欣若／日內瓦報導

時間的精靈

明亮優雅、綠意盎然，梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）將春日暖陽引入SIHH展場，展場正中央展示的Automate Fée Ondine座鐘，宛如森林仙子落入凡間，以鑽石、藍寶石、乳白色海藍寶石、彩繪琺瑯打造的仙子，安座於點綴著各色寶石的翠綠琺瑯蓮葉之上，令人屏息。

這是梵克雅寶Extraordinary Object系列首款作品，除了自動腕錶大師François Junod的創意，更動用了雕盤師、人偶師、切割師、琺瑯師、珠寶師以及寶石打磨師等工匠，薈萃各種精湛工藝打造而成，珍貴的不僅是各色珍稀寶石和貴金屬，工匠們巧思打造的報時方式，仙子、蓮花和蝴蝶的曼妙姿態，更是這只座鐘迷人之處。

座鐘結合逆跳時針顯示及手動機械活動裝置，帶來雙重視覺奇觀，黑檀木色的錶底蓋有著Mystery Set™隱密式鑲嵌的紅寶石瓢蟲，隨時標緩慢移動，抵達12點鐘時標後，瓢蟲會飛返起點，自動機械裝置啟動後，即上演50秒的精彩童話故事，由60枚金屬條裝嵌而成蓮葉，隨機械律動快慢有致波動起伏，蓮花緩緩綻放、仙子甦醒抬頭欣賞蝴蝶在花冠中央翩翩起舞，蝴蝶在空中飛舞、拍翼盤旋，梵克雅寶的時間詩篇，再度寫下璀璨的一頁。

圖片提供／Van Cleef & Arpels