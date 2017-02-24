| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
冷氣團發威淡水11.5度 10縣市低溫特報！ 圓夢魔法師 讓愛心飛揚
 首頁 > 消費

2017日內瓦錶展專輯19：時間篇章如詩如畫2

2017-02-24

記者林欣若／日內瓦報導

時間的精靈

明亮優雅、綠意盎然，梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）將春日暖陽引入SIHH展場，展場正中央展示的Automate Fée Ondine座鐘，宛如森林仙子落入凡間，以鑽石、藍寶石、乳白色海藍寶石、彩繪琺瑯打造的仙子，安座於點綴著各色寶石的翠綠琺瑯蓮葉之上，令人屏息。

這是梵克雅寶Extraordinary Object系列首款作品，除了自動腕錶大師François Junod的創意，更動用了雕盤師、人偶師、切割師、琺瑯師、珠寶師以及寶石打磨師等工匠，薈萃各種精湛工藝打造而成，珍貴的不僅是各色珍稀寶石和貴金屬，工匠們巧思打造的報時方式，仙子、蓮花和蝴蝶的曼妙姿態，更是這只座鐘迷人之處。

座鐘結合逆跳時針顯示及手動機械活動裝置，帶來雙重視覺奇觀，黑檀木色的錶底蓋有著Mystery Set™隱密式鑲嵌的紅寶石瓢蟲，隨時標緩慢移動，抵達12點鐘時標後，瓢蟲會飛返起點，自動機械裝置啟動後，即上演50秒的精彩童話故事，由60枚金屬條裝嵌而成蓮葉，隨機械律動快慢有致波動起伏，蓮花緩緩綻放、仙子甦醒抬頭欣賞蝴蝶在花冠中央翩翩起舞，蝴蝶在空中飛舞、拍翼盤旋，梵克雅寶的時間詩篇，再度寫下璀璨的一頁。

圖片提供／Van Cleef & Arpels

廣告
  • 擅長捕捉大自然景緻的梵克雅寶，將展場布置得春意盎然。

    擅長捕捉大自然景緻的梵克雅寶，將展場布置得春意盎然。

  • 上釉前後的仙子雙翼，可看出工匠的美學構圖。

    上釉前後的仙子雙翼，可看出工匠的美學構圖。

  • 以Mystery Set™隱密式鑲嵌技術打造的瓢蟲，沿著時針的軌道前行，為流逝的時光鍍上瑰麗的面貌。

    以Mystery Set™隱密式鑲嵌技術打造的瓢蟲，沿著時針的軌道前行，為流逝的時光鍍上瑰麗的面貌。

  • 隨著瓢蟲抵達12點鐘的位置，飛返逆跳啟動，座鐘上的蓮葉律動起伏，蓮花綻放，蝴蝶翩翩起舞，精靈仙子甦醒，寫下靈動的時間詩篇。

    隨著瓢蟲抵達12點鐘的位置，飛返逆跳啟動，座鐘上的蓮葉律動起伏，蓮花綻放，蝴蝶翩翩起舞，精靈仙子甦醒，寫下靈動的時間詩篇。

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
消費‧本日最多瀏覽
» 更多消費新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧肉燥燒鳳翼
焗烤✧培根蘆筍卷
電鍋菜✧絲瓜蝦蛋盅
調味料有下鍋順序？
轉寄

標題：2017日內瓦錶展專輯19：時間篇章如詩如畫2


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月24日‧星期五‧丁酉年正月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.