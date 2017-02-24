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2017日內瓦錶展專輯26：女力‧複雜錶力1

2017-02-24

記者林欣若／日內瓦報導

從歷史脈絡來看，過去男性外出工作、社經地位高，鐘錶是專屬於男性的高級殿堂，然而女性地位提升後，從高價的珠寶錶開始、簡單的石英錶、再進階到小複雜功能的機械錶，每年成長的女性市場，成為不容小覷的新勢力。

今年SIHH展場上，一向專精於男性複雜腕錶的朗格（A. Lange & Söhne）、曾經喊出「Engineered For Men」的IWC、以厚實陽剛的皇家橡樹當作品牌招牌的愛彼錶（Audemars Piguet），皆主打女錶系列，男錶和女錶的市場占比，也計畫從過去的8比2、近來的7比2、拉近到6比4。

小錶徑，大三針 踏入機械錶殿堂

女性踏入過去專屬於男性的複雜錶殿堂，一向陽剛味十足的IWC，今年宣布主打女錶，達文西自動腕錶36以各種圓形組成的永生花圖騰，很有女人味，圓形錶盤、數字時標、大三針，簡單明瞭的報時方式，非常符合女性需求。錶徑大小也經過慎重考慮，大錶徑是IWC的品牌DNA，如何與女錶妥協？「如果女錶的錶徑太小、小於36mm，這就不是IWC，看起來也很奇怪，少了這DNA，可能會影響品牌原有客層。」IWC首席執政長Georges Kern表示，36mm錶徑搭載42小時動力儲存的35111型機芯，既能讓女錶變得秀氣婉約，也不失IWC的品牌特質。

朗格也以複雜工藝男錶著稱，今年專為女性打造的Saxonia系列，有著朗格一貫的德式簡約風格，但注入更多女性細節，從陽剛過渡到柔美，朗格的解決之道是拿掉鑽石，以珍珠母貝的溫潤光彩取代鑽石的炫目，35mm錶殼以18K白金或18K玫瑰金製成，錶盤簡單易讀，細長指針和棒形小時刻度，與白色鱷魚皮錶帶相互輝映，是很女性化的設計，L941.1手動上鏈機芯傳統修飾組件、螺絲固定黃金套筒、手工雕刻擺輪夾板等朗格品質標誌，彰顯品牌工藝。

圖片提供／A. Lange & Söhne、IWC

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  • IWC今年主打女錶，展場也邀來各界女性代表助陣，圖為部落客Lana El Salehy。

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  • IWC今年主打女錶，展場也邀來各界女性代表助陣，圖為超模Karolina Kurkova。

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  • IWC今年主打女錶，展場也邀來各界女性代表助陣，圖為女星Rosamund Pike。

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  • IWC達文西自動腕錶36，1,329,000元。

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  • IWC達文西自動腕錶36，460,000元。

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  • IWC達文西自動腕錶36，211,000元。

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  • 朗格Saxonia女性腕錶18K白金款，547,000元。

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  • 朗格Saxonia女性腕錶18K玫瑰金款，547,000元。

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