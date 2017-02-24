2017日內瓦錶展專輯21：時間篇章如詩如畫4

2017-02-24

記者林欣若／日內瓦報導

冰山三部曲之三

發源自日內瓦汝拉山谷（Jura）的愛彼錶（Audemars Piguet），將凜冽寒冬中的山谷美貌，打造成全新Diamond Outrage高級珠寶腕錶，鑲嵌著鑽石的尖錐，以張揚狂放的姿態讓腕錶充滿未來感風格。

Diamond Outrage是繼2015年的Diamond Punk、2016年的Diamond Fury之後，愛彼高級珠寶錶三部曲的最新力作，一如汝拉山冬季的冰寒，Diamond Outrage由一組29.30mm到40mm絢麗明耀的珍貴寶石尖錐陣列所組成，其中三根尖錐由長方形切割鑽石鑲嵌而成，運用罕見的隱密鑲嵌技術，讓線性切割的鑽石彷彿飄浮在空中，更加生動寫實。

圖片提供／Audemars Piguet