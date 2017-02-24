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2017日內瓦錶展專輯27：女力‧複雜錶力2

2017-02-24

記者林欣若／日內瓦報導

月相盈虧，日夜顯示 最受歡迎

陀飛輪、萬年曆、兩地時區、計時碼錶、三問……，一款男性腕錶可結合三種以上複雜功能，但是對女性而言，功能不用複雜、簡單易操作即可，除了可欣賞機械之美的陀飛輪，能在錶盤形成漂亮裝飾的月相功能或日夜顯示最受女性歡迎。

積家（Jaeger-LeCoultre）的女錶銷售已占總業績45%，專為女性打造的約會系列因此成了積家錶的第二大系列，今年SIHH展出多款約會系列，除了有鬧鈴功能的妙音響時，也加入日夜顯示、月相功能，約會系列女裝日夜顯示腕錶大型款首次採用38.2mm大錶殼，但圓弧的外型細緻典雅、不用使用任何工具變換錶帶，都很符合女性需求；36mm錶殼的約會系列月相腕錶，6點鐘位置有鮮明的月相顯示，錶盤中心及月相盤則採用精緻的扭索飾紋裝飾，很有幾何美感。名士錶（Baume & Mercier）的Promesse以及My Classima女錶系列，皆推出月相錶，採用簡約純淨的設計，以呈現更具現代精神的風格，透過獨立顯示窗呈現各階段的月亮盈虧狀態，以簡約又美麗的詩意手法詮釋這項複雜功能。

圖片提供／Baume & Mercier、Jaeger-LeCoultre

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  • 積家約會系列女裝月相顯示腕錶中型款，505,000元。

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  • 名士錶My Classima系列月相女性腕錶，50,800元。

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  • 名士錶My Classima系列女性腕錶，石英機芯、輕巧纖薄，大三針時標，頗受女性喜愛，37,900元。

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  • 積家約會系列女裝日夜顯示腕錶大型款，348,000元。

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  • 名士錶Promesse系列月相腕錶，126,000元。

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  • 名士錶My Classima系列月相女性腕錶，50,800元。

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  • 名士錶專為女性打造的Promesse系列，以多層次錶帶設計，滿足女性專搭需求。

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標題：2017日內瓦錶展專輯27：女力‧複雜錶力2


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