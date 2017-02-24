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2017日內瓦錶展專輯20：時間篇章如詩如畫3

2017-02-24

記者林欣若／日內瓦報導

分分秒秒 千絲萬縷

輕盈的金質蕾絲與纖巧的Altiplano相遇，成就了靈動的極致光芒。Sara Bran被譽為世上唯一金質蕾絲工藝大師，伯爵（Piaget）藉由Sara Bran巧手，打造全新Art and Excellence系列，Altiplano Double Jeu金質蕾絲腕錶和高級珠寶手鐲錶，以厚度僅達幾毫米的纖薄貴金屬片製作金質蕾絲，在手腕上演炫光之舞。

Sara Bran運用尖錐劃線工具和指南針追蹤圖案線條，並使用鑽頭穿透洞孔，利用小鋼鋸以手動方式反覆鑽刻金屬，緩慢且小心逐步削減金質物料，才讓堅硬的玫瑰金呈現蕾絲特有的輕盈動態。

鏤空的錶蓋點綴馬眼型切割鑽石，強化光影效果，相互疊加的錶殼，光線照射之下，在錶盤映出了蕾絲光影。另一款金質蕾絲手鐲錶同樣以金質蕾絲雕刻出細緻的葉型飾紋，飾以爪鑲馬眼型切割鑽石或圓形美鑽，將橢圓形白色蛋白石錶盤襯托得更為優雅。

圖片提供／Piaget

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  • 金質蕾絲工藝大師Sara Bran，她進行創意想像、草圖繪製，再將之精心打造為散發著精巧雅致光華、獨一無二的珠寶。

    金質蕾絲工藝大師Sara Bran，她進行創意想像、草圖繪製，再將之精心打造為散發著精巧雅致光華、獨一無二的珠寶。

  • 以細工鋸鑽刻手鐲上的孔隙裝飾，雕刻出細緻的蕾絲線條。

    以細工鋸鑽刻手鐲上的孔隙裝飾，雕刻出細緻的蕾絲線條。

  • 伯爵高級珠寶手鐲錶，9,850,000元。

    伯爵高級珠寶手鐲錶，9,850,000元。

  • 伯爵Altiplano Double Jeu金質蕾絲腕錶，4,040,000元。

    伯爵Altiplano Double Jeu金質蕾絲腕錶，4,040,000元。

  • 伯爵Altiplano Double Jeu金質蕾絲腕錶，4,040,000元。

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