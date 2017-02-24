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2017日內瓦錶展專輯24：方圓錶盤時間藝術3

2017-02-24

記者林欣若／日內瓦報導

火金工藝

火金工藝（Flamed Gold）透過加熱改變金屬表面顏色，加熱溫度不同、形成的色澤不同，最高溫度可產生藍色、最低溫度則為米色，提供火金工藝師無限發揮空間，卡地亞（Cartier）Ronde Louis Cartier腕錶運用火金工藝，美洲豹的圖案紋理和色澤栩栩如生。

火金工藝的精髓在於精確掌握火溫，工匠先在18K黃金錶盤上雕刻出美洲豹豹紋圖案，接著將黃K金錶盤以火焰加熱產生色彩，不斷重複這道工序，直到燒出豐富完整的色彩效果，美洲豹從米色到棕色的細緻變化，從耳朵、眼睛、鼻子甚至鬍鬚，兼顧每一處細節的色彩呈現。

圖片提供／Cartier

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  • 火金工藝不但要求一雙精準而靈敏的巧手，更需要獨到的先見之明，因為每一種色彩在加熱過程中持續變化，稍一不慎便可能前功盡棄。

    火金工藝不但要求一雙精準而靈敏的巧手，更需要獨到的先見之明，因為每一種色彩在加熱過程中持續變化，稍一不慎便可能前功盡棄。

  • 卡地亞Ronde Louis Cartier腕錶，約5,900,000元。

    卡地亞Ronde Louis Cartier腕錶，約5,900,000元。

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2017年2月24日‧星期五‧丁酉年正月廿八日
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