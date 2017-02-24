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2017日內瓦錶展專輯25：方圓錶盤時間藝術4

2017-02-24

記者林欣若／日內瓦報導

羽毛鑲嵌

Émilie Moutard-Martin從心理學家轉戰時尚圈，在製作女帽期間愛上羽毛裝飾，開啟了她的羽毛工藝之路，伯爵（Piaget）今年SIHH上展出的Altiplano羽毛鑲嵌工藝腕錶，找來這位羽毛仙子，從羽毛挑選、排列到草圖設計，Émilie Moutard-Martin均展現其非凡創意。

從顏色和尺寸各異的羽毛中，嚴選出色彩層次、密度與質地相符的羽毛，接著構圖、設計草圖，嚴選出的羽毛需在肥皂水中清洗、以蒸汽整型，並經由手工精心修剪，依循巧妙的交錯對比與幾何圖案，小心翼翼將羽毛排放在預先設計的位置，微細羽毛藝術的每一個步驟都要精準操作，才能確保上膠後的羽毛構圖與設計圖完全吻合，這便是羽毛鑲嵌耗時又費工的製作工序。

Altiplano羽毛鑲嵌工藝腕錶挑選鴨子、孔雀及公雞羽毛，中央構圖則由銀質葉片覆蓋，藍色和綠色的羽毛凸顯尊貴，與銀質葉片形成的放射圖案完美搭配，加上鑲飾圓形美鑽的白金錶殼，每一個層次都是工藝展現。

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  • Émilie Moutard-Martin如今已躋身法國僅存、全球10數名羽毛細工鑲嵌大師之林。

    Émilie Moutard-Martin如今已躋身法國僅存、全球10數名羽毛細工鑲嵌大師之林。

  • 伯爵 Altiplano羽毛鑲嵌工藝腕錶，1,690,000元。

    伯爵 Altiplano羽毛鑲嵌工藝腕錶，1,690,000元。

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標題：2017日內瓦錶展專輯25：方圓錶盤時間藝術4


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