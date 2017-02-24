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2017日內瓦錶展專輯18：時間篇章如詩如畫1

2017-02-24

記者林欣若／日內瓦報導

製錶大師結合寶石大師、煉金大師的創意激盪，腕錶不僅具有報時功能，更是華麗的珠寶配飾，在SIHH流淌璀璨光華。

美洲豹之魅

卡地亞（Cartier）今年推出多款美洲豹高級珠寶腕錶，讓品牌靈魂以各種姿態與腕錶結合，展現卡地亞鑲嵌寶石的雄厚實力。

Panthère Astrale頂級珠寶美洲豹手環式腕錶捕捉了美洲豹快如閃電的靈活神態，中央主石是27.14克拉的矩形多面切割金黃色綠柱石，主石兩側一邊以縞瑪瑙和明亮切割鑽石，清楚勾勒出美洲豹炯炯有神的輪廓；另一邊則是利用三角鑲鑽圖形排列出美洲豹的斑紋特色，中央寶石的透明度能直接顯示錶盤。

Panthère Arctique頂級珠寶手環式腕錶中央是39.28克拉枕形切割藍綠色海水藍寶石，海藍寶石鑲嵌點綴在美洲豹的四肢，緊抱著藍綠色海水藍寶石，顯得強而有力。

Panthère Joueuse和Panthère Royale兩款美洲豹腕錶都以圓形明亮式切割鑽石鑲嵌於白K金錶殼，鑽石搭配黑色真漆或是祖母綠豹眼，擬真呈現美洲豹。

圖片提供／Cartier

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  • 卡地亞Panthère Royale 美洲豹腕錶，約8,300,000元。

    卡地亞Panthère Royale 美洲豹腕錶，約8,300,000元。

  • 卡地亞Panthère Joueuse美洲豹腕錶，約10,500,000元。

    卡地亞Panthère Joueuse美洲豹腕錶，約10,500,000元。

  • 卡地亞Panthère Arctique頂級珠寶手環式腕錶，約29,800,000元。

    卡地亞Panthère Arctique頂級珠寶手環式腕錶，約29,800,000元。

  • 卡地亞Panthère Astrale頂級珠寶美洲豹手環式腕錶，約27,700,000元。

    卡地亞Panthère Astrale頂級珠寶美洲豹手環式腕錶，約27,700,000元。

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