2017日內瓦錶展專輯23：方圓錶盤時間藝術2

2017-02-24

記者林欣若／日內瓦報導

艷彩琺瑯

高級鐘錶品牌經常以琺瑯工藝展現精緻構圖，琺瑯呈現的厚實色澤、耀眼光彩，難以被其他技術取代，但大明火（Grand Feu）裝飾琺瑯工藝複雜，製作難度高，僅有少數品牌能達爐火純青境界，雅典錶（Ulysse Nardin）是其一。

雅典錶的玉玲瓏系列今年加入三款大明火琺瑯錶盤，在同一琺瑯上塗上多層色彩，再以800度的爐火燒製，每次燒製後要自然冷卻、繼續上色，經過反覆又多次的上色、燒製，才能成就華麗綠松石色、紅寶石紅以及神祕灰色的美麗色澤。

另外兩款掐絲琺瑯作品，先以銅絲線排出圖案、再填入各色琺瑯，最後燒製成色彩繽紛的琺瑯，成就了火紅獅子魚斑斕的魚鰭、優雅水母對比又和諧的色彩組合，這兩款以神奇海洋世界為創作主題的錶款，都由Donzé Cadrans琺瑯錶盤專家打造。

圖片提供／Ulysse Nardin