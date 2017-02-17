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《韓流男神‧牛奶肌養成術》李敏鎬

2017-02-17

撰文╱Tiffany

懶人初階保養法

29歲的李敏鎬去年以夯劇《藍色海洋的傳說》暌違3年重返小銀幕，在高解析度的螢光幕畫面下，令人稱羨的好膚質一覽無遺。平常因為工作需要重「妝」上陣的李敏鎬，私下保養最重視的就是清潔，善於將保養步驟化繁為簡的他，簡單的保養原則最適合愛美又沒時間、怕麻煩的男性。

【Tips1】下戲卸妝，必用洗顏泥！

十分注重臉部清潔的李敏鎬，非常喜歡使用洗顏泥清潔系列的產品，他透露以這類型的產品洗完臉後，不但能去除臉部的老廢角質，卡在皮膚裡的髒東西也會跟著被洗出來，洗後臉部感覺相當清爽乾淨。

【Tips2】皮膚狀況差，就敷面膜救急！

李敏鎬表示，自己有空時很愛敷面膜，肌膚出狀況時，就針對肌膚問題加強改善，「缺什麼就補什麼」，以後可別再說敷面膜是女性的專利囉！

【Tips3】養身＝養膚，簡化保養步驟！

李敏鎬偏好使用多效合一的保養品，將保養步驟化繁為簡，除了基本的保養工作，李敏鎬也提倡多喝水、維持良好的生活作息、少吃油膩食物，他堅信，只要身體好，皮膚狀況自然好。

圖片提供╱翻攝網路、達志影像

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  • 敷臉不只是女性的專利，愈來愈多的男性也以敷面膜做為日常保養的一部分。

    敷臉不只是女性的專利，愈來愈多的男性也以敷面膜做為日常保養的一部分。

  • 李敏鎬鼓勵多喝水，透過自然的排毒方式讓膚質變好。

    李敏鎬鼓勵多喝水，透過自然的排毒方式讓膚質變好。

  • 敷臉不只是女性的專利，愈來愈多的男性也以敷面膜做為日常保養的一部分。

    敷臉不只是女性的專利，愈來愈多的男性也以敷面膜做為日常保養的一部分。

  • 李敏鎬提倡透過運動幫助排毒和代謝，身體好，皮膚自然也好。

    李敏鎬提倡透過運動幫助排毒和代謝，身體好，皮膚自然也好。

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標題：《韓流男神‧牛奶肌養成術》李敏鎬


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