| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
自殺炸彈客襲擊巴基斯坦聖殿 至少72死250傷 捲入閨蜜干政醜聞案 三星少主李在鎔被捕 MLB》郭泓志傳加盟教士隊 睽違6年重返美職
 首頁 > 消費

《韓流男神‧牛奶肌養成術》李鍾碩

2017-02-17

撰文╱Tiffany

水煮蛋肌保養法

27歲的李鍾碩擁有「白」到發光的好肌膚，零毛孔的「水煮蛋肌」讓所有女粉絲看了也羨慕不已，休息時喜歡宅在家的他，只要外出便一定會確實做好防曬工作。不過，除了最基本的防曬，李鍾碩其實還有許多私密的美容小秘訣，新生代的「美容達人」絕對非他莫屬！

【Tips1】洗臉時在洗面乳加入少許綠茶粉。

李鍾碩透露洗臉的時候，通常都會在洗面乳中加入少許的綠茶粉，利用綠茶粉中豐富的維他命C成分，讓肌膚隨時隨地都維持在白皙水潤的好狀態。

【Tips2】使用高機能精華液收斂臉部肌膚。

在高清鏡頭下也看不到毛孔的好肌膚，李鍾碩「零毛孔」的秘訣來自於每天使用精華液收斂臉部皮膚。李鍾碩會選用具有保水及收斂毛孔功能的精華液，除了替肌膚補充水分，又能收斂毛孔、減少皺紋，還能使粗糙的肌膚回復光滑與彈性。

【Tips3】吃天然好食材，打造健康好膚質。

李鍾碩平時喜歡吃一些能美白肌膚的蔬果及食物，例如：番茄、小黃瓜、檸檬、牛奶、雞蛋及豆腐等，想要吃出天然健康的好肌膚，跟著他吃就對了！

圖片提供╱翻攝網路、達志影像

廣告
  • 李鍾碩白皙又零毛孔的好肌膚，讓所有女性粉絲羨慕不已。

    李鍾碩白皙又零毛孔的好肌膚，讓所有女性粉絲羨慕不已。

  • 綠茶粉富含豐富的維他命C，讓皮膚白皙水潤。

    綠茶粉富含豐富的維他命C，讓皮膚白皙水潤。

  • 豆腐、檸檬、小黃瓜都是天然的美肌食物。

    豆腐、檸檬、小黃瓜都是天然的美肌食物。

  • 豆腐、檸檬、小黃瓜都是天然的美肌食物。

    豆腐、檸檬、小黃瓜都是天然的美肌食物。

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
消費‧本日最多瀏覽
» 更多消費新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧百菇燉雞腿
滋補✧紫米八寶粥
電鍋菜✧蝦仁豆腐
蛤蜊吐沙 4 妙招
轉寄

標題：《韓流男神‧牛奶肌養成術》李鍾碩


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月17日‧星期五‧丁酉年正月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.