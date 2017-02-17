《韓流男神‧牛奶肌養成術》李鍾碩

2017-02-17

撰文╱Tiffany

水煮蛋肌保養法

27歲的李鍾碩擁有「白」到發光的好肌膚，零毛孔的「水煮蛋肌」讓所有女粉絲看了也羨慕不已，休息時喜歡宅在家的他，只要外出便一定會確實做好防曬工作。不過，除了最基本的防曬，李鍾碩其實還有許多私密的美容小秘訣，新生代的「美容達人」絕對非他莫屬！

【Tips1】洗臉時在洗面乳加入少許綠茶粉。

李鍾碩透露洗臉的時候，通常都會在洗面乳中加入少許的綠茶粉，利用綠茶粉中豐富的維他命C成分，讓肌膚隨時隨地都維持在白皙水潤的好狀態。

【Tips2】使用高機能精華液收斂臉部肌膚。

在高清鏡頭下也看不到毛孔的好肌膚，李鍾碩「零毛孔」的秘訣來自於每天使用精華液收斂臉部皮膚。李鍾碩會選用具有保水及收斂毛孔功能的精華液，除了替肌膚補充水分，又能收斂毛孔、減少皺紋，還能使粗糙的肌膚回復光滑與彈性。

【Tips3】吃天然好食材，打造健康好膚質。

李鍾碩平時喜歡吃一些能美白肌膚的蔬果及食物，例如：番茄、小黃瓜、檸檬、牛奶、雞蛋及豆腐等，想要吃出天然健康的好肌膚，跟著他吃就對了！

圖片提供╱翻攝網路、達志影像