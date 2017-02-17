2017日內瓦錶展專輯17：運動盛事運動錶情6

2017-02-17

記者林欣若／日內瓦報導

分秒必爭的運動賽事，向來與鐘錶高度連結，將經典賽事精神結合現代製錶工藝打造的運動腕錶，為SIHH展場增添明亮活力。

傳奇跑車 傳奇時刻

尚‧布加提(Jean Bugatti)在1935年以鎂合金打造了跑車Bugatti Aérolithe，這台性能和外型皆完美的跑車，卻僅短暫問世便消失，也增添其神秘感和傳奇性，帕瑪強尼(Parmigiani) 以Bugatti Aérolithe車型的美感和神秘色彩作為靈感，打造Bugatti Aérolithe Performance腕錶，重現經典傳奇。

黑色錶盤中央的圖案很有立體感，同時呼應著錶帶的紋理，錶盤上3點鐘和9點鐘位置各有一個計時盤，3點位置是步行計時盤，紅色刻度以公里/小時為單位，藍色刻度以英里/小時為單位，紅色和藍色也是Bugatti的標誌性色彩，9點鐘位置是小秒針盤，加上6點鐘位置的日期窗，形成和諧美感。

圖片提供／Parmigiani