《韓流男神‧牛奶肌養成術》宋仲基
2017-02-17
撰文╱Tiffany
男神進階保養法
31歲的宋仲基去年以韓劇《太陽的後裔》風靡全亞洲，晉升韓流男神，被粉絲暱稱為「花仲基」的他，除了擁有先天的花美男俊秀外表，後天保養功夫可沒比別人少，甚至還曾與擔任美容專欄的主編合出美容書《美膚男大作戰》，他的護膚名言就是「臉洗得好，皮膚保養就完成一半了」！
【Tips1】把臉洗乾淨，關鍵5步驟！
(1) 先用溫水將臉部打濕，方便臉部毛孔擴張後清洗毛孔內的老廢物質。
(2) 在手上揉搓洗面乳，等到洗面乳起泡後再輕柔的抹在臉上，並加強清洗鼻子、額頭、鼻翼等油脂分泌較多的T字部位。
(3) 以溫水將臉上的洗面乳沖洗乾淨，再用冷水沖洗一次幫助臉部毛孔收縮，增加皮膚彈性，同時減緩水分蒸發。
(4) 洗完臉後快速將臉部殘留的水漬擦乾，不然臉上的水分會流失得更快。
(5) 用毛巾輕輕拍打臉部，將水分輕柔的吸乾。在擦乾臉上水漬的時候，千萬不能用力搓柔臉部，以免皮膚受到刺激。
【Tips2】每天一顆蘋果，遠離黑色素。
宋仲基每天都會固定吃蘋果，為肌膚補充充分的維他命C，而且也能防止黑色素和色斑生成，每天一顆蘋果不但可以讓氣色更好，還能預防感冒，簡直就是一舉數得！
【Tips3】嚴守自創「冰火牛奶護膚法」。
宋仲基曾透露，每天晚上都會先用熱水浸泡過的毛巾敷臉，睡前再用牛奶洗臉，除了出門必備的防曬，宋仲基更堅持每天嚴守自創的「冰火牛奶護膚法」，養出白泡泡幼綿綿的光澤牛奶肌。
圖片提供╱翻攝網路、達志影像
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