《2017趨勢色─1》有氧布置正夯

2017-02-17

記者凃盈如／台北報導

草木綠，Pantone 2017代表色！

每年色彩權威Pantone都會發表年度代表色，揮別去年柔美的玫瑰石英粉紅與寧靜粉藍，今年由「草木綠Greenery 15-0343」雀屏中選，另外3個呼聲極高的流行色是「尼加拉瓜藍Niagara 17-4123」、「月見花黃Primrose Yellow 13-0755」及「青金石藍Lapis Blue 19-4045」。

Pantone Color Institute的執行總監Leatrice Eiseman說，2016年，Pantone以玫瑰石英粉紅與寧靜粉藍做為年度代表色，是傳達在混亂的世界中，人們對於和諧的嚮往；2017年的草木綠，則是希望在騷動的政治與社會地景中，滿足人們對於復甦、團結的渴望，更象徵人們與大自然關係的重新連結的期待。

Eiseman也說，草木綠也同時暗示著人們對於表達、探索、實驗和改變的願望，透過這個顏色令人放心、充滿活力的感受，給予人們勇氣，以自己的方式，去重新定義什麼是成功和快樂的生活。

療癒， 桌面上的小清新。

除了盆器、桌上的玻璃器皿或家具，其實直接選一株心愛的植物陪伴，便是可以瞬間捎來新鮮空氣的方式。台北知名多肉植物與設計盆器禮品店「有肉」，最近點名了顏色最接近Greenery草木綠的多肉植物「熊童子」，宛如熊掌一樣的葉子，是它名稱的由來，而可愛療癒的造型，更是讓桌面頓時有了小清新。CN Flower則提到，草木綠在視覺上相當舒適宜人，也很適合進入家居空間點綴，增添自然生氣。如「自然系盆栽」含有多種台灣植物，如山蘇、金毛狗蕨等，以不同彩度的綠意和線條感，呈現自然奔放的居家語彙；多肉植物如「綠寶石花園」，集合了當季各式石蓮、多肉，純粹而療癒，易於維護，可享受照料植栽的成就感，讓生活充滿小確幸。

有氧，讓家會呼吸！

以居家空間而言，可藉由綠化家居的裝飾，或於牆面塗上新的漆色，便可立即擁有嶄新的視覺，也可從室內和戶外，透過落地窗營造開放的視覺感，將戶外綠意引進室內，也讓戶外的綠意成為營造室內氛圍或背景的元素。藉由牆面漆色、玻璃器皿，甚或植物主題的壁紙、油漆、帶有該色調的家具和裝飾，巧手讓空間散發「在呼吸的狀態」，創造彷彿置身於大自然的幻覺。

圖片來源／CN Flower、IKEA、MOT CASA、Pantone、安得利、有肉、集品文創、得利塗料、御邸家具