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《2017趨勢色─1》有氧布置正夯

2017-02-17

記者凃盈如／台北報導

草木綠，Pantone 2017代表色！

每年色彩權威Pantone都會發表年度代表色，揮別去年柔美的玫瑰石英粉紅與寧靜粉藍，今年由「草木綠Greenery 15-0343」雀屏中選，另外3個呼聲極高的流行色是「尼加拉瓜藍Niagara 17-4123」、「月見花黃Primrose Yellow 13-0755」及「青金石藍Lapis Blue 19-4045」。

Pantone Color Institute的執行總監Leatrice Eiseman說，2016年，Pantone以玫瑰石英粉紅與寧靜粉藍做為年度代表色，是傳達在混亂的世界中，人們對於和諧的嚮往；2017年的草木綠，則是希望在騷動的政治與社會地景中，滿足人們對於復甦、團結的渴望，更象徵人們與大自然關係的重新連結的期待。

Eiseman也說，草木綠也同時暗示著人們對於表達、探索、實驗和改變的願望，透過這個顏色令人放心、充滿活力的感受，給予人們勇氣，以自己的方式，去重新定義什麼是成功和快樂的生活。

療癒， 桌面上的小清新。

除了盆器、桌上的玻璃器皿或家具，其實直接選一株心愛的植物陪伴，便是可以瞬間捎來新鮮空氣的方式。台北知名多肉植物與設計盆器禮品店「有肉」，最近點名了顏色最接近Greenery草木綠的多肉植物「熊童子」，宛如熊掌一樣的葉子，是它名稱的由來，而可愛療癒的造型，更是讓桌面頓時有了小清新。CN Flower則提到，草木綠在視覺上相當舒適宜人，也很適合進入家居空間點綴，增添自然生氣。如「自然系盆栽」含有多種台灣植物，如山蘇、金毛狗蕨等，以不同彩度的綠意和線條感，呈現自然奔放的居家語彙；多肉植物如「綠寶石花園」，集合了當季各式石蓮、多肉，純粹而療癒，易於維護，可享受照料植栽的成就感，讓生活充滿小確幸。

有氧，讓家會呼吸！

以居家空間而言，可藉由綠化家居的裝飾，或於牆面塗上新的漆色，便可立即擁有嶄新的視覺，也可從室內和戶外，透過落地窗營造開放的視覺感，將戶外綠意引進室內，也讓戶外的綠意成為營造室內氛圍或背景的元素。藉由牆面漆色、玻璃器皿，甚或植物主題的壁紙、油漆、帶有該色調的家具和裝飾，巧手讓空間散發「在呼吸的狀態」，創造彷彿置身於大自然的幻覺。

圖片來源／CN Flower、IKEA、MOT CASA、Pantone、安得利、有肉、集品文創、得利塗料、御邸家具

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  • MOT CASA driade Clover 四葉幸運草扶手椅，為Ron Arad設計，是Ron Arad少見的可愛實用家具，舒適且極具包覆性，抗紫外線防水，可擺放在庭院或者採光良好的室內，為空間添生氣。

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  • MOT CASA明日家居Vitra Vegetal Chair蔬適椅，由設計師兄弟 Ronan & Erwan Bouroullec受到自然界啟發而設計，整張用聚醯胺塑料並染色而成，無論室內或戶外都能使用，彷彿從地面生長出來的椅子。單張16,600 元。

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  • Pantone在發表2017趨勢色之後，就在官方Instagram上發布許多相關情境圖，帶給人們發現身邊關於本年度代表色的各種靈感。

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  • 色彩權威Pantone選出2017代表色「greenery」（草木綠），希望在騷動的大環境中，帶給人們對和諧的嚮往，並且意味著人們對於改變、探索的渴望。

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  • IKEA FÄRGRIK餐具18件組，半瓷材質，讓餐桌鮮綠有朝氣。799元。

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  • IKEA RISATORP籃子，是置放蔬果、杯盤，甚或戶外野餐的風景。279元／個。

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  • CN Flower綠寶石花園集合了當季各式石蓮、多肉，能隨季節日照呈現不同變化，更貼近每一天的生活。3,000元。

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  • 「眉葉」，原生地於南非與納米比亞，這類型多肉在原生地都是以群生居多，開花的顏色為紫色或白色，在某些乾旱地區，常被栽培來做為觀賞植物，或用來代替菠菜做成沙拉食用，也是接近草木綠的植物首選。

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  • 「熊童子」，喜歡溫暖、通風、多陽光且日照充足的環境，是相當耐乾旱的植物。價格1,000元起。

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  • 來自手工紮染技藝為靈感的紋樣，搭配草木綠，為空間捎來恍如池畔、花園的明朗光景。

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  • 針對花園、花卉與城市十分在行的英國織品品牌Designers Guild，今年也推出多款Greenery花布，每件花布紋樣，都展現品牌創辦人對於自然的傾心。

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  • Muuto的「光纖」吊燈Grain，從紙的天然紋理所激發的靈感，加入竹子纖維與塑料混合的燈罩，擁有天然質感，流露人文風情。單件7,580元。

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  • FENDI CASA CONSTELLATION 腳凳，鄂圖曼椅的造型，圓柱型體由金屬與草木綠絨布座椅構成，摩登洗練且不乏時尚感。

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