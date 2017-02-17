《2017趨勢色─2》織就春日悠閒
記者凃盈如／台北報導
度假fu，展現島嶼風光！
除了草木綠之外，今年Pantone更選出了2017春夏的10大流行色，以有如單寧藍的「尼加拉瓜藍Niagara 17-4123」為首，帶出沉著冷靜且令人放鬆的氛圍，另外「月見花黃Primrose Yellow 13-0755」居次；前者帶著冷灰色，有點獨立、沉穩的味道，後者飽滿鮮亮，承載著溫暖和煦的快樂氣息。
關於運用在居家空間裡的色彩，以跟著時裝走的織品，最能展現流行色的魅力。國內知名的進口家飾布料代理商安得利，近來發表了各品牌新品，從中不難發現許多與Pantone趨勢色吻合或近似的選擇。
向來走純粹優雅路線的德國著名織品品牌SAHCO，今年作品的紋理和顏色靈感，從世界各地的島嶼出發，在織品上以簡化而俐落的手法，展現島嶼風光。SAHCO多款織品以尼加拉瓜藍為底，或有度假閒適感，或有低調神秘感，皆以幾何圖形和各異的紋理，創造出截然不同的氣質。
英國皇室御用織品品牌DESIGNERS GUILD，則有多款作品以尼加拉瓜藍詮釋，有的在設計上採取了猶如葡萄牙古老磁磚的圖騰，別致寧靜，也有些作品藉由手繪的筆觸，以藍色描繪花園裡的昆蟲與草葉，格外浪漫寫意，無論是將其運用在窗簾、沙發布，甚或製作成簡單的抱枕布套，都能輕易為居家空間打理出不同表情。
月見花黃，溫暖與活力！
PANTONE「月見花黃」身為今年居次的春夏流行色，彷彿正為陽光燦爛的日子歡呼，引領著人們前行。月見花黃有著獨特、充滿活力的表情，讓人們瞬間感受到溫暖與熱情，擁有溫暖包容的召喚能力，也是空間裡很出跳吸睛的色彩。許多歐洲設計家具，都常常使用此色演繹單椅，尤其在寒冷的北歐，更常有此色的設計家具家飾，為空間增加暖度與期待。
尼加拉瓜藍，注入寧靜力量！
藍色在居家空間中，除了穩定，通常能夠捎來特有的平衡感，讓整體空間顯得不那麼喧囂，注入寧靜的力量。延續利用織品於空間裡可大幅改變氛圍的作法，在臥室占有大面積的床，便是最適合嘗試以尼加拉瓜藍布置的空間。Baxter Positano床，將床頭板直接做成靠墊，整張床以皮革包覆，上方鋪上帶點灰的尼加拉瓜藍寢織，與皮革呈現出漸層，讓人感到穩定放鬆，更易入眠。若無法大規模改變用色，那麼就燈具、邊几等小家具、相似色系的地毯、桌面家飾等，並在形態上挑選較特別的單品，都能夠藉由設計與色彩的搭配，為空間做有力道的革新。
圖片提供／bhome、北歐櫥窗、Pantone、IKEA、安得利、集品文創、得利塗料
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Baxter Capri黃單椅，整張單椅以皮質收邊，包覆感佳，皮革材質雖令人感覺小隆重，但設計上又有如精品旅店的家具，恣意揮灑精采。183,000元。
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One Collection鵜鶘椅，是丹麥設計之父Finn Juhl作品，以鵜鶘鳥為型，在單人沙發呈現完美的鳥類弧度，形體有機，符合人體工學，黃色布料，更賦予了超現實的感受。單件249,200元。
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muuto Rest休息沙發，擁有溫暖包容的外型，隨性自然的折縫造型是Rest最引人入勝的設計元素之一，與其他線條分明、硬挺的沙發相比，更加平易近人，為居家添暖意。三人座215,000元。
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PANTONE 13-0755月見花黃，閃耀著熱情和活力。
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Eva Solo的咖啡獨奏，是款對喝咖啡方式重新定義的作品。將咖啡粉放入口吹的防側漏水瓶中，套上特製的「隔熱衣」，加入滾燙的熱水沖泡，攪拌後蓋3～4分鐘，就可得到一壺純正黑咖啡，是設計人的心頭好。3,900元。
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ferm LIVING「網羅」置物籃，能將任何物品都妥善收納，線條俐落大方，適合放在任何一個場合，毫無違和感，且可當邊几使用。3,380元。
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Baxter ABA立燈，以古老技法編織流蘇燈罩，電線藏在燈身當中，一體成型的燈身，展現古典與現代的混搭趣味。141,000元。
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燈罩也是輕易跟上流行色的小撇步，輕鬆更換就能展現不同氣質。IKEA OLLSTA燈罩，599元（42cm）。
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Baxter Positano床，以南義阿瑪菲海岸知名的村落為名，將床頭板直接做成靠墊，呈現弧狀造型，整張床並以全皮革包覆。425,000元～565,000元，
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使用藍白相間的手法，可讓小牆面展現甜美的裝飾性，打造美好的鄉村風格。
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戶外家具若以帶有尼加拉瓜藍的布料裝飾，能為陽台捎來小島風情般的度假氣息。
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DESIGNERS GUILD Pesaro Cobalt靈感來自復古的水泥牆磁磚，水彩帶點模糊狀態，為空間注入中性的裝飾趣味。
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今年Pantone選出的春夏流行色，由猶如丹寧藍的「尼加拉瓜藍Niagara 17-4123」拔得頭籌。
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標題：《2017趨勢色─2》織就春日悠閒
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