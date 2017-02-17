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2017日內瓦錶展專輯16：運動盛事運動錶情5

2017-02-17

記者林欣若／日內瓦報導

精準賽車 精確計時

萬寶龍(Montblanc)在去年推出讚頌女性自信與優雅的寶曦(Bohème)系列後，今年將重點放在男錶，以男性最愛的賽車為主題推出時光行者(TimeWalker)系列，賽車運動在20世紀到21世紀大受歡迎，計時器也不斷演進以跟進賽車速度，成為最公平的裁判，時光行者系列便是將競賽精神融入萬寶龍旗下的Minerva錶廠製錶工藝，打造一系列精準時計。

【腕錶變懷錶 儀表板讀取 】

同時可當成腕錶、拆下錶帶變換成懷錶、或放置在儀表板使用，時光行者系列拉力賽計時腕錶的功能性十足，黑色的錶盤和高辨識度的指針、時標與計時裝置，是經典的賽車元素，12點鐘位置的30分鐘計時盤與6點鐘的小秒針盤成縱向對齊，錶盤中央的紅色計時秒針沿著測速尺規運行，可用於計算固定距離的速度。搭載自製手動上鍊單按把計時機芯MB M16.29，機芯配備導柱輪、水平離合裝置，並具備50小時的動力儲存功能，設計靈感源自於Minerva錶廠於1930年代所研發、使用於懷錶與腕錶的17.29機芯，從機芯到功能，都有致敬意味。

【精確至1/1000秒】

Minerva錶廠於1916年研發出1/100秒計時腕錶、1936年進一步改良，演進到今日，便是時光行者系列1000計時腕錶，萬寶龍特地為此款腕錶開發出配備擺輪的機芯，每小時可振動360,000次，擺輪每秒鐘來回擺動100次，左、右各50次，這樣的節奏不僅主導1/100秒機制的動作，並固定傳送動能到齒輪系的全新齒輪，萬寶龍稱之為「1/1000秒輪」，這個齒輪以每秒10圈的均速依其軸心旋轉，因此可再將每1/100秒均分成10份。100小時的動力儲存讓每小時振動360,000次的擺輪振能夠維持規律性，進而確保時間測量的準確性，這也是能夠測量至1/1000秒時間的關鍵。

圖片提供／Montblanc

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  • 萬寶龍時光行者系列1000計時腕錶限量款，計時動力儲存顯示器的設計靈感來自於早期的油量表，黑色與紅色的設計細節以及1/1000秒顯示令人聯想到早期的儀表板，約5,404,000元。

    萬寶龍時光行者系列1000計時腕錶限量款，計時動力儲存顯示器的設計靈感來自於早期的油量表，黑色與紅色的設計細節以及1/1000秒顯示令人聯想到早期的儀表板，約5,404,000元。

  • 光行者系列1000計時腕錶搭載自製機芯MB M66.26，兼顧走時和計時功能，18顆螺絲大擺輪，每小時可振動18,000次，小擺輪位於11點鐘的位置，每小時振動360,000次，為了達到更精細的調校並進一步提升精準度，計時小擺輪配備上下交疊的雙游絲。

    光行者系列1000計時腕錶搭載自製機芯MB M66.26，兼顧走時和計時功能，18顆螺絲大擺輪，每小時可振動18,000次，小擺輪位於11點鐘的位置，每小時振動360,000次，為了達到更精細的調校並進一步提升精準度，計時小擺輪配備上下交疊的雙游絲。

  • 時光行者系列拉力賽計時腕錶扣在包覆皮革的金屬板上，可放置在汽車儀表板上，或放置於方向盤後方，讓駕駛清楚讀取時間。

    時光行者系列拉力賽計時腕錶扣在包覆皮革的金屬板上，可放置在汽車儀表板上，或放置於方向盤後方，讓駕駛清楚讀取時間。

  • 萬寶龍2017 SIHH展區以計時碼錶和賽車精神為主題。

    萬寶龍2017 SIHH展區以計時碼錶和賽車精神為主題。

  • 萬寶龍時光行者系列拉力賽計時腕錶限量款，搭載手動上鍊單按把計時機芯MB M16.29，具測速尺規，配備導柱輪與水平離合裝置之單按把計時碼錶，約1,142,600元。

    萬寶龍時光行者系列拉力賽計時腕錶限量款，搭載手動上鍊單按把計時機芯MB M16.29，具測速尺規，配備導柱輪與水平離合裝置之單按把計時碼錶，約1,142,600元。

  • 萬寶龍時光行者系列拉力賽計時腕錶限量款，搭載手動上鍊單按把計時機芯MB M16.29，具測速尺規，配備導柱輪與水平離合裝置之單按把計時碼錶，約1,142,600元。

    萬寶龍時光行者系列拉力賽計時腕錶限量款，搭載手動上鍊單按把計時機芯MB M16.29，具測速尺規，配備導柱輪與水平離合裝置之單按把計時碼錶，約1,142,600元。

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