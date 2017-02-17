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2017日內瓦錶展專輯14：運動盛事運動錶情3

2017-02-17

記者林欣若／日內瓦報導

艷色潛水任君選擇

愛彼錶(Audemars Piguet)去年推出皇家橡樹離岸型潛水計時碼錶，跳脫黑白配色，以一系列炫目鮮豔的色彩，為潛水錶帶來鮮明活力，今年推出嶄新的皇家橡樹離岸型潛水錶，一樣有著白色、深藍色、鮮黃色、青綠色和亮橙色等豐富色選，但將複雜的計時碼錶功能改成簡單的大三針時標，反映在價格上，則是從80萬降至更親民的63萬。

42mm的精鋼錶殼搭配防眩光藍寶石水晶鏡面和底蓋，以及藍色旋入式錶冠，一如所有愛彼潛水錶一般，具有300公尺深度的防水性能，並配備一個可旋轉的內環錶圈，顯示潛水專用刻度及從60到15分鐘的分段標示。錶盤飾有Mega Tapisserie超大型格紋，搭配覆有螢光塗層的白金鑲貼時標和皇家橡樹的獨特指針，不論在水中與否皆能讓讀時更加清晰。

圖片提供／Audemars Piguet

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  • 愛彼錶 皇家橡樹離岸型潛水錶 608,000~636,000元。

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