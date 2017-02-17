2017日內瓦錶展專輯13：運動盛事運動錶情2

2017-02-17

記者林欣若／日內瓦報導

雅典錶 賽隊款

雅典錶(Ulysse Nardin)創立於航海強權的19世紀，推出的許多經典錶款也與海洋有著深刻連結，美洲杯帆船賽的Artemis Racing賽隊，也擁有多年航海歷史，英雄惜英雄，雅典錶與Artemis Racing合作，推出限量250只的Artemis Racing潛水計時腕錶，湛藍與銀白的配色，呼應波濤洶湧的海洋風光。

這款腕錶以Artemis Racing帆船賽隊的對比色系為設計靈感，深藍色是海洋DNA、逆時針單向計時錶圈上有獨特海洋波紋，錶盤中央有著Artemis Racing帆船賽隊的競賽雙體船浮雕，9點鐘的30分鐘計時盤則有Artemis Racing的標誌，完整呈現Artemis Racing精神。

在功能上更是著重每一個細節，包括可以加強潛水深度至200公尺的旋入式橡膠錶圈，另一個逆時針單向計時錶圈，可以協助確認下水的時間，防止人為因素移動錶圈而產生的意外，錶盤上的強力夜光時標，可以提高在暗處的能見度。計時盤在6點鐘及9點鐘位置顯示，3點鐘位置為走時小秒針，4點鐘與5點鐘之間設有日期顯示窗。錶殼右側採用橡膠按把，增加摩擦力，讓啟動或停止計時，操作更容易。

圖片提供／Ulysse Nardin