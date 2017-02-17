2017日內瓦錶展專輯15：運動盛事運動錶情4

2017-02-17

記者林欣若／日內瓦報導

運動紳士俱樂部

在一系列強調測速、精確計時、且外表粗獷陽剛的運動腕錶中，名士錶(Baume&Mercier)的克里頓俱樂部系列運動腕錶(Clifton Club)顯得優雅內斂，這系列結合運動元素和名士錶一貫強調的紳士精神，反轉運動「只代表著汗水和競爭」的刻板印象。

〈紳士錶現不卡袖〉

為運動紳士打造的克里頓俱樂部系列，有著纖細和壯碩手腕都適合配戴的42mm錶徑，10.3mm錶殼厚度，則是精算過後、最不會被袖口卡住的完美厚度，順著錶殼延伸出柔美曲線的錶耳，延續著克里頓系列一貫的獨特設計。

錶殼上的精鋼鐫刻錶圈備有凹槽，其單向旋轉功能是為了防止在錯誤操作下顯示不正確的訊息，同時也讓錶圈更易於操作，120個凹槽的旋轉錶圈能擁有每秒2槽口的精準度。全精鋼搭配皮錶帶款式使用黑色清漆、黑色錶款的錶圈加上類鑽碳膜處理精鋼扣環、藍色錶款則搭配精鋼鋁扣環，每一款配色都有心思，務必滿足優雅、活躍的都會男士需求。

圖片提供／Baume&Mercier