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2017日內瓦錶展專輯15：運動盛事運動錶情4

2017-02-17

記者林欣若／日內瓦報導

運動紳士俱樂部

在一系列強調測速、精確計時、且外表粗獷陽剛的運動腕錶中，名士錶(Baume&Mercier)的克里頓俱樂部系列運動腕錶(Clifton Club)顯得優雅內斂，這系列結合運動元素和名士錶一貫強調的紳士精神，反轉運動「只代表著汗水和競爭」的刻板印象。

〈紳士錶現不卡袖〉

為運動紳士打造的克里頓俱樂部系列，有著纖細和壯碩手腕都適合配戴的42mm錶徑，10.3mm錶殼厚度，則是精算過後、最不會被袖口卡住的完美厚度，順著錶殼延伸出柔美曲線的錶耳，延續著克里頓系列一貫的獨特設計。

錶殼上的精鋼鐫刻錶圈備有凹槽，其單向旋轉功能是為了防止在錯誤操作下顯示不正確的訊息，同時也讓錶圈更易於操作，120個凹槽的旋轉錶圈能擁有每秒2槽口的精準度。全精鋼搭配皮錶帶款式使用黑色清漆、黑色錶款的錶圈加上類鑽碳膜處理精鋼扣環、藍色錶款則搭配精鋼鋁扣環，每一款配色都有心思，務必滿足優雅、活躍的都會男士需求。

圖片提供／Baume&Mercier

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  • 名士錶的克里頓俱樂部系列，專為運動紳士打造的定位，對這些活躍、喜愛精美事物的男人而言，運動不再是一項單純的休閒活動，而是一種真正的生活態度。

    名士錶的克里頓俱樂部系列，專為運動紳士打造的定位，對這些活躍、喜愛精美事物的男人而言，運動不再是一項單純的休閒活動，而是一種真正的生活態度。

  • 名士錶克里頓俱樂部系列，帶著優雅格調重新演繹運動精神，同時又忠於製錶傳統的設計元素。

    名士錶克里頓俱樂部系列，帶著優雅格調重新演繹運動精神，同時又忠於製錶傳統的設計元素。

  • 名士錶克里頓俱樂部系列，帶著優雅格調重新演繹運動精神，同時又忠於製錶傳統的設計元素。

    名士錶克里頓俱樂部系列，帶著優雅格調重新演繹運動精神，同時又忠於製錶傳統的設計元素。

  • 名士錶克里頓俱樂部系列，帶著優雅格調重新演繹運動精神，同時又忠於製錶傳統的設計元素。

    名士錶克里頓俱樂部系列，帶著優雅格調重新演繹運動精神，同時又忠於製錶傳統的設計元素。

  • 名士錶克里頓俱樂部系列，帶著優雅格調重新演繹運動精神，同時又忠於製錶傳統的設計元素。

    名士錶克里頓俱樂部系列，帶著優雅格調重新演繹運動精神，同時又忠於製錶傳統的設計元素。

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標題：2017日內瓦錶展專輯15：運動盛事運動錶情4


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