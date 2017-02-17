2017日內瓦錶展專輯12：運動盛事運動錶情1
記者林欣若／日內瓦報導
各種精采盛事，為日內瓦運動錶款，增添光彩錶現！
【美洲杯帆船賽， 世上最古老的運動盛事】
沛納海 聯名款與賽隊款
美洲杯帆船賽（America’s Cup）今年邁入35屆，為了歡慶這個世界上最古老之一的運動盛事，沛納海（Panerai）與美洲杯推出聯名錶款，並為參賽隊伍ORACLE TEAM USA（甲骨文）和SOFTBANK TEAM JAPAN（軟銀）設計專屬腕錶，藉由腕錶呈現帆船賽事的精采元素。
限量300枚的3日動力儲存美洲杯自動精鋼腕錶(Luminor Marina 1950 America’s Cup 3 Days Automatic)搭載P9010自動機芯，配備3日動力儲存，精鋼製成的錶殼設有推杆式護橋裝置保護錶冠，拋光錶圈圍繞經典的沛納海黑色錶盤，上頭有大型夜光線形時標及數位，日期顯示設於3點鐘方位、小秒盤落在9點鐘方位，即使在昏暗或漆黑環境中依然清晰可見，6點鐘方位印有藍色「AMERICA’S CUP」字樣，紅色小秒針、白色大指針和時標，是帆船賽的標準用色。
為ORACLE TEAM USA設計的三款全新特別版腕錶則採用嶄新機械裝置和特殊材料，例如從氧化鋯萃取而出特製的合成陶瓷、磨砂鈦金屬都具有輕巧堅固的特性，搭配能減輕錶冠的護橋裝置、帆船賽倒計時功能、飛返功能，並結合ORACLE TEAM USA的獨特細節，呼應ORACLE在航海、設計、工程及其他行業的成就。
SOFTBANK TEAM JAPAN是首支加入美洲杯的亞洲隊伍，沛納海為其打造3日動力儲存自動精鋼腕錶(Luminor Marina 1950 SOFTBANK TEAM JAPAN 3 Days Automatic)，除了以熱壓技術雙面印上美洲杯帆船賽標誌，錶帶亦飾有對比強烈的紅白雙色縫線，呼應日本國旗配色。
圖片提供／Panerai
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沛納海ORACLE TEAM USA官方腕錶3日動力儲存飛返計時鈦金屬自動腕錶，具時、分、小秒針，搭配秒針歸零、飛返計時、帆船賽倒數計時等功能，以海哩為單位的測速刻度，可計算平均航速。
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沛納海SOFTBANK TEAM JAPAN官方腕錶3日動力儲存自動精鋼腕錶，平衡擺輪以雙重承托的夾板固定，振頻每小時達28,800次，所連接的擎停裝置在錶冠拉出時會暫停機芯運作，讓腕錶時間可與對照的信號同步。
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沛納海ORACLE TEAM USA官方腕錶8日動力儲存精鋼腕錶，由兩個相連的游絲發條盒，為腕錶提供持久動力。
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沛納海ORACLE TEAM USA官方腕錶3日動力儲存飛返計時自動陶瓷腕錶，黑色錶盤附夜光阿拉伯數字及小時刻度，3點鐘方位設小時計時盤、9點鐘方位設秒盤，中央計時秒針及分針，內錶圈設有以海哩為單位的測速刻度。
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沛納海3日動力儲存美洲杯自動精鋼腕錶，自製P9010自動上鏈機械機芯，動力儲存72小時，錶帶兩面均燙壓帆船賽的標誌，並飾以對比強烈的藍、紅兩色雙縫線，旋入式精鋼錶底蓋鐫刻美洲杯帆船賽的官方標誌。
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沛納海3日動力儲存美洲杯自動精鋼腕錶，自製P9010自動上鏈機械機芯，動力儲存72小時，錶帶兩面均燙壓帆船賽的標誌，並飾以對比強烈的藍、紅兩色雙縫線，旋入式精鋼錶底蓋鐫刻美洲杯帆船賽的官方標誌。
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標題：2017日內瓦錶展專輯12：運動盛事運動錶情1
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