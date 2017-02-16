| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
明華園愛的波麗路台中登場
 首頁 > 消費

萬寶龍數位擴增筆記本 保留手寫美好

2017-02-16

〔記者林欣若／台北報導〕以書寫工具起家的萬寶龍（Montblanc）也跟上數位時代，繼觸控筆、觸控筆與傳統筆二合一之後，全新推出數位擴增筆記本，透過手機下載APP、觸控板以及內建觸控筆程式的原子筆，所有書寫的筆記都可轉換成電子檔案儲存在手機內，結合傳統書寫方式和數位科技的優點。

發表會上請來名模香月明美示範，她本身熱愛書寫，8歲時就曾寫情書給暗戀的男生、15歲開始寫日記，至今仍習慣每晚寫下一天心情，她拿到萬寶龍的數位擴增筆記本，立刻畫了萬寶龍全球品牌代言人休‧傑克曼（Hugh Jackman）的樣貌，自認成品非常滿意，她也透露，姊姊日前買下名古屋附近的新房正在裝修中，她剛好可以用數位擴增筆記本畫下裝修計畫和姊姊分享，非常方便。

萬寶龍數位擴增筆記本採用皮革封套設計，內含1支萬寶龍StarWalker星際行者系列書寫工具和一本記事本，皮革封套底下內建觸控板，StarWalker星際行者系列書寫工具的內建科技，能將手寫筆跡轉錄於數位擴增筆記本的應用程式中，這項科技可辨識包括英文、德文、俄文、西班牙文、義大利文與繁簡體中文等文字，透過下載程式，手寫內容能完整轉換到行動裝置，並轉成純文字格式，以利搜尋和編輯。

圖片提供：萬寶龍

廣告
  • 只要按下萬寶龍數位擴增筆記本按鈕，手寫筆記與素描即可從紙張直接轉換到行動裝置，並能針對內容進行編輯。

    只要按下萬寶龍數位擴增筆記本按鈕，手寫筆記與素描即可從紙張直接轉換到行動裝置，並能針對內容進行編輯。

  • 香月明美拿到萬寶龍數位擴增筆記本，畫了休‧傑克曼畫像，聽說休‧傑克曼即將來台，她很期待見到本尊。（記者陳奕全攝）

    香月明美拿到萬寶龍數位擴增筆記本，畫了休‧傑克曼畫像，聽說休‧傑克曼即將來台，她很期待見到本尊。（記者陳奕全攝）

  • 香月明美拿到萬寶龍數位擴增筆記本，畫了休‧傑克曼畫像，聽說休‧傑克曼即將來台，她很期待見到本尊。（記者陳奕全攝）

    香月明美拿到萬寶龍數位擴增筆記本，畫了休‧傑克曼畫像，聽說休‧傑克曼即將來台，她很期待見到本尊。（記者陳奕全攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 萬寶龍
相關新聞
Top
消費‧本日最多瀏覽
» 更多消費新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧茄汁豬五花
台式熱炒✧蒼蠅頭
焗烤✧菇茸通心麵
好菜頭怎麼挑？
轉寄

標題：萬寶龍數位擴增筆記本 保留手寫美好


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月16日‧星期四‧丁酉年正月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.