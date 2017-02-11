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萬寶龍挺丹佐華盛頓 摘美國演員工會獎

2017-02-11

〔記者方惠宗／台北報導〕手錶愈細膩簡約，愈能襯托典雅風範！演而優則導的丹佐華盛頓（Denzel Washington），以「籬笆內的風暴」（Fences）贏得第23屆美國演員工會獎（Screen Actors Guild Awards，簡稱SAG Awards）最佳男主角獎，他在頒獎典禮所佩戴的就是一只出自萬寶龍Star Classique系列腕錶，穩重與精緻的線條完美彰顯這位資深演員的品味深度與高貴風采。

萬寶龍Star Classique系列錶款可說是經常現身名流圈的鐘錶作品，樣式簡約，卻極為出眾，細膩的錶殼線條與單純清晰的錶盤布局，成為名流們在搭配正式服裝時最常選配的錶款。此次會中，以「無恥家庭」（Shameless）榮獲電視喜劇類最佳男主角獎的威廉麥斯（William H. Macy），也十分巧合地與丹佐華盛頓都佩戴該品牌的同系列錶款。

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  • 萬寶龍Star Classique系列黑色面盤精鋼自動上鏈腕錶，98,900元。 （Montblanc提供）

    萬寶龍Star Classique系列黑色面盤精鋼自動上鏈腕錶，98,900元。 （Montblanc提供）

  • 萬寶龍Star Classique系列日期顯示自動上鏈腕錶，105,500元。 （Montblanc提供）

    萬寶龍Star Classique系列日期顯示自動上鏈腕錶，105,500元。 （Montblanc提供）

  • 獲得美國演員工會電視喜劇類最佳男主角獎的威廉麥斯也戴萬寶龍手錶。（路透）

    獲得美國演員工會電視喜劇類最佳男主角獎的威廉麥斯也戴萬寶龍手錶。（路透）

  • 丹佐華盛頓以萬寶龍Star Classique系列腕錶陪伴重要盛典。（路透）

    丹佐華盛頓以萬寶龍Star Classique系列腕錶陪伴重要盛典。（路透）

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