都會旅行實用優雅 包辦一切

2016-12-27

〔記者方惠宗／台北報導〕生活步調愈來愈快，萬寶龍（Montblanc）為穿梭於城市間的都會旅者設計出實用、堅固與優雅的Nightflight夜航系列，每一款皮件的收納設計皆貼心地考慮3C配備、護照、文件及個人物品收取的便利性，例如單層公事包，不僅附加筆記型電腦襯墊隔層和2個手機袋，並採用可調整、可拆式、印有萬寶龍品牌標誌之肩帶與可滑動手把，旅行更加便利；黑色尼龍搭配皮革材質的時尚外形，為個人物品提供更安全的收納空間。

藍色登機箱是往返世界各地的旅行良伴，無聲鋁輪與3截式拉桿設計增加了旅途上的便利性，寬敞的主隔層內便於衣物的收納與整理，其他的設計包括可調整式固定帶以及3個可拆式內袋、附有1個拉鍊式內袋和2個透明內袋之隔層，對於需要攜帶套裝出席特殊場合的旅行，衣裝袋能夠妥善放置套裝，並以橫向皮革環安全固定。

中型信封包擁有完美的尺寸，可放置必備的手機、平板電腦、書寫工具、皮夾和鑰匙。中型後背包提供多種用途，不論進行商務會議或是下班後到健身房皆適用。