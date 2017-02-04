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萬寶龍跨界訂製服 筆奢華

2017-02-04

〔記者方惠宗／台北報導〕以書寫工具、傳統製錶聞名的德國精品萬寶龍（Montblanc）現身巴黎高級訂製服（Haute Couture）？

迅速崛起的巴黎奢華潮牌Vetements再次登台時尚界的最高殿堂、2017春夏巴黎高級訂製服秀，並邀來萬寶龍推出聯名設計。秀上，一位模特兒將一只以不鏽鋼設計、筆套上鑲有白色六角白星商標鋼珠筆別在領帶上，成了一款替代傳統領帶夾的醒目裝飾，這只筆款即出自萬寶龍的招牌長青款、Meisterstück大師傑作系列。

萬寶龍表示，此次與Vetements聯名的限量書寫工具是該系列首次完全以精鋼製成，以達到簡約和純淨的設計，希望藉此合作吸引更多年輕且喜愛時尚的消費族群。該筆款預計在今年5月份起於Vetements專賣店販售。

值得關注的是，潮牌與傳統精品大牌合作似乎是時尚趨勢。法國精品Louis Vuitton（LV）就在剛落幕的巴黎男裝週發表與紐約潮牌Supreme的聯名商品，為此次秀展帶進最夯的話題。

圖片提供：Montblanc

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  • 萬寶龍與Vetements聯名打造書寫工具，售價500歐元，約台幣16,920元。

    萬寶龍與Vetements聯名打造書寫工具，售價500歐元，約台幣16,920元。

  • 萬寶龍筆款現身Vetements 2017巴黎訂製服秀，秀上模特兒夾於領帶展示。

    萬寶龍筆款現身Vetements 2017巴黎訂製服秀，秀上模特兒夾於領帶展示。

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標題：萬寶龍跨界訂製服 筆奢華


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