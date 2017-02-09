IKEA絕版品出清 5折起限時開賣
2017-02-09
〔記者凃盈如／台北報導〕每年IKEA宜家家居於夏季、冬季舉行受歡迎的絕版品出清，今年活動開跑，自即日起至3月1日止，推出上千件商品，最低折扣為5折，以大型家具類為主，且有許多經典收納商品，讓年前還沒整理完家裡的消費者智慧收納又撿到便宜。耳熟能詳的經典商品包括BILLY 書櫃（系列精選商品6折）、KALLAX層架組（系列精選商品8折）、BRUSALI床邊桌（原價1,695元，特價800元）、MICKE書桌（原價1,990元，特價1,590元），以及特別推薦餐廳收納的HEMNES門櫃（系列精選商品5折），另有燈飾、窗簾等家飾。IKEA表示，由於部分經典品項每年會針對材質、設計、結構等面向改版更新，平時少有折扣，這檔活動是絕佳入手時機。
此外，IKEA針對宜家卡卡友推出活動，即日起至3月1日，凡持宜家卡至IKEA各店單筆消費滿1,500元，即可於店內宜家卡電腦列印滿額優惠券，或加入「IKEA官方帳號」成為LINE好友並串聯宜家卡領取數位優惠券，憑券及發票可至客服櫃台兌換限量「IKEA採購小幫手隨行包」一組。
圖片提供／IKEA
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