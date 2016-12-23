少年夜宿賣場歪風 IKEA警告送辦

2016-12-23

〔編譯張沛元／綜合報導〕全球知名的瑞典家具零售業者「宜家家居」（IKEA）21日提出警告，直言近來興起在「宜家家居」分店打烊後躲在店內過夜的歪風，等同於非法入侵。

「宜家家居」發言人艾瑞茨表示，過去一年來有紀錄的「宜家家居」店內過夜行為已有10起，發生地點包括位於美國、加拿大、英國、比利時、荷蘭、瑞典、日本、澳洲與波蘭的分店。但瑞典警方說，全球擁有近400家分店的「宜家家居」，歷來這類事件已有1300起。「宜家家居」否認，強調沒有全球統計，且以瑞典來看，20家店只發生過4起。

艾瑞茨說，非法入侵者在打烊時躲在衣櫃裡，該公司嚴肅看待此等行為，無法保證這些人的安全，而且在「宜家家居」店內過夜還會有法律問題。目前並不清楚是否有任何人因此遭起訴。

瑞典媒體指出，這股躲在「宜家家居」店內過夜歪風的始作俑者，可能是今年8月在比利時根特的「宜家家居」店內過夜的兩名青少年蓋爾納特與范赫克，兩人將此過程拍成影片上網，點閱率迄今達170萬次。

蓋爾納特與范赫克當時分別躲在展示用的衣櫥裡，確定清潔人員已離去後才現身賣場。蓋爾納特稍後受訪時表示，他們在店內也沒跑多遠，以免觸動移動感應器，又因為太過緊張而無法在展示的大床入眠，一有什麼風吹草動就會嚇醒。

蓋爾納特與范赫克在隔天營業後裝成顧客揚長而去，但其他部分仿效者就沒有這麼幸運：英國的一對過夜客就被夜班警衛逮個正著，17日發生在瑞典南部延雪平、最近一起過夜事件的兩名14歲女孩，也被工作人員發現；今年10月在瑞典馬爾摩「宜家家居」的一對15歲少女，則在隔天一早被發現時遭店家報警。