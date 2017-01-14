他在IKEA撞見「耶穌」 網友卻說更像這些人...

木紋看上去有對稱的雙眼、鼻子與鬍子。（擷取自《每日郵報》）

2017-01-14 11:48

〔即時新聞／綜合報導〕英國一名23歲男子坎特利（Alastair Cantley）上週日在逛宜家（IKEA）的時候，竟在廁所的木質門上看到「耶穌」的臉，嚇得連忙拍下並上傳社群網站，隨即引發熱議。

根據英媒《每日郵報》報導，來自蘇格蘭的坎特利受訪時自稱是無神論者，但只要一提起這次的神奇經驗仍讓他感到非常震驚，「門板上自然形成的木紋竟有對稱的雙眼、鼻子跟鬍鬚」，坎特利說，「那面容簡直像極了耶穌，雙眼直直地瞪著我」。

坎特利隨後把照片分享到社交圈，他的朋友們看了後，認為比較像去年逝世的英國搖滾巨星大衛·鮑伊年老時的長相，或是摩托頭樂團的主唱兼貝斯手萊米（Lemmy Kilmister）。

「耶穌照」經上傳網路後引發熱論，網友們紛紛留言說「我看比較像『吶喊』吧」、「吶喊+1」、「應該是《海賊王》中的白鬍子吧」、「吶喊完勝XDDDD」。