IKEA熱銷抽屜櫃壓死童 賠償16億

未經固定的宜家家居的MALM系列抽屜櫃壓死美國3幼童，宜家認賠16億。（圖擷自推特）

2016-12-22 17:09

〔編譯周柏憲／綜合報導〕3名幼童遭到瑞典宜家家居（IKEA）MALM系列抽屜櫃壓死，一間代表家屬的法律事務所21日宣佈，IKEA已經同意陪5千萬美金（約台幣16億）給死者家屬。

美國國家廣播公司（NBC）新聞網報導，這筆庭外和解費將由3名受害男童的家庭平分。另外，IKEA也捐贈美金5萬元（約台幣160萬）給當時3名男童接受治療的醫院以悼念亡者，並另贈美金10萬元給兒童安全非營利組織夏恩基金會（Shane's Foundation）。

美國發生第3起MALM抽屜櫃壓死孩童的事件後，IKEA宣布召回全美2900萬個MALM抽屜櫃，並且停售該款熱銷產品。

IKEA宣布召回之前已舖天蓋地宣傳，呼籲購買該款抽屜櫃的消費者到向公司免費索取維修工具組，但IKEA僅發出3百萬工具組。

NBC指出，不安全的傢俱是家中的無聲危險物品，特別是愛攀爬的幼童。根據美國消費品安全委員會，每兩週就有一個孩童被傾倒的傢俱壓死，每1小時就有3起因傢俱而受傷的通報。

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