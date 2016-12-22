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青少年瘋「賣場過夜挑戰」 IKEA：嘜擱來啊

2016-12-22  21:16

〔即時新聞／綜合報導〕IKEA賣場內擺設許多設計舒適的傢俱，讓顧客流連忘返，甚至試用到睡著，有兩名比利時青年乾脆躲在賣場裡過夜並拍攝探險影片，在全球引發十幾起模仿事件，IKEA則警告相關行為必須停止。

綜合媒體報導，兩名比利時青年去年8月上傳一支名為「雙傻的IKEA之夜」的影片，記錄他們躲在IKEA展示衣櫥、床鋪避開保全人員視線，在賣場裡過了一整夜，隔天離開時不知情的店員還跟他們說「謝謝光臨」，影片得到170萬次點閱率，並引發模仿效應。

不久後在美國、加拿大、英國、荷蘭、日本、和瑞典都發生了類似的事件，最近一次在本月17日，兩名14歲少女企圖躲在瑞典IKEA過夜時，被店員當場抓包。

瑞典IKEA於21日發表聲明，警告青少年不要再非法入侵賣場裡過夜，發言人表示，不會起訴那兩名被抓到的少女，但「之後的入侵者就不會這麼幸運了。」發言人強調，IKEA無法保證試圖在賣場過夜的青少年人身安全，也希望鬧劇就此結束。

相關影片請見：

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  • 有兩名比利時青年躲在IKEA賣場裡過夜並拍攝探險影片，在全球引發十幾起模仿事件，IKEA警告相關行為必須停止。圖為IKEA台中展示店示意圖。（資料照，記者蘇金鳳攝）

    有兩名比利時青年躲在IKEA賣場裡過夜並拍攝探險影片，在全球引發十幾起模仿事件，IKEA警告相關行為必須停止。圖為IKEA台中展示店示意圖。（資料照，記者蘇金鳳攝）

  • IKEA於21日發表聲明，警告青少年不要再非法入侵賣場裡過夜。（彭博）

    IKEA於21日發表聲明，警告青少年不要再非法入侵賣場裡過夜。（彭博）

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標題：青少年瘋「賣場過夜挑戰」 IKEA：嘜擱來啊


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