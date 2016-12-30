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《彩妝大師說 底妝這麼畫！》kevin

2016-12-30

記者邱巧貞／台北報導

Q近來的底妝趨勢？

kevin:

今年秋冬流行的底妝效果為微霧妝感，非全水亮，也非全霧面。而底妝市場的趨勢，可以說一派是氣墊粉底的市場；另一派以專櫃品牌而言，則是標榜加入各種保養品成分的底妝，打造出自然的微光感，因為不是所有人都偏愛韓系水亮的肌膚效果，例如年齡稍長、或毛孔粗大易出油的人，粉底液效果還是比傳統氣墊來得好。

其次是底妝產品標榜裸妝感，膚色均勻、看起來好像沒有粉感。以前的粉底需要靠粉的遮蓋力，容易有厚粉感，但隨著粉體技術的進步，粉體體積變小，現在是透過折射效果，就能得到加乘效果，展現透亮膚感。

第三個重點則是利用工具，幫你達到愈快速上妝的效果！可以發現到工具式上妝是第一波，以往有海綿、粉底刷來幫助粉底更容易推勻，後來出現氣墊粉餅利用海綿氣墊達到快速均勻服貼的效果，現在又推出各種形狀、材質的粉撲等上妝器具，或是將工具及粉底直接簡化成一個產品，例如，直接結合氣墊海綿的粉底液、遮瑕筆。

Q粉餅及蜜粉該如何搭配選擇？

kevin:

如果你不想要有油光感，使用粉餅可以修飾毛孔，持妝感佳，用「輕拍」、「輕點」能達到遮瑕修飾效果，也可以搭配粉底液將粉餅當成蜜粉使用，以前粉餅多半搭配海綿使用，但現今亦能利用刷子，大範圍面積刷上達到拋光效果。而蜜粉則多半無法有遮瑕力，單純搭配粉底達到定妝的效果。

圖片提供／Sisley、BeautyMaker、KAI DELUXE、M.A.C、MAKE UP FOR EVER、GIORGIO ARMANI、BOBBI BROWN、SUQQU、迪奧、雅詩蘭黛、艾博妍、伊麗莎白雅頓、海洋拉娜、黛珂、肌膚之鑰、植村秀、東方美、高絲

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  • kevin 彩妝大師

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  • BeautyMaker面面俱到超完美粉撲，外觀如同印章，長尖端的握柄，加上中間內凹的設計更符合人體工學，在使用的時候更有施力點，而且使用方式就像平常蓋章一樣超簡單！輕拍、輕壓，或輕推就可以讓妝容服服貼貼了，瞬間提升妝容的層次與質感。250元。

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  • SUQQU晶采絕色粉底刷，結合「拋光刷頭」與「貼粉海綿」的雙頭粉底刷。1,500元。

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  • 倩碧超勻透音波震動粉撲850元；音波淨膚儀4,000元。能安裝在倩碧音波淨膚儀上的粉撲刷頭，透過釋放連續音波震動，快速均勻將粉底推抹於肌膚，就像是幫底妝拋光，先將粉底液直接點在臉上區域，或是將粉底液倒在掌心將粉撲頭浸在粉底液中，再啟動淨膚儀順著肌膚紋理在肌膚上滑動，從臉中央向外將粉底推勻。

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  • M.A.C專業彩妝刷#182，豐滿圓形毛束的山羊毛胖胖勻臉刷，柔軟厚實的毛質不易卡粉。1,750元。

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  • 海洋拉娜粉底刷，錐型刷頭能自由運用展現個人風格。奢華飽滿渾圓的外型打造完美無瑕妝容。以掃刷動作創造輕盈底妝，或按壓動作使遮瑕效果更完整。2,500元。

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  • BOBBI BROWN完美修片氣墊粉底筆，結合底妝、遮瑕與快速補妝為一體的氣墊粉底筆，以特殊設計的氣墊刷頭搭配質地細緻保濕的底妝產品。1,500元／支。

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  • 雅詩蘭黛粉持久氣墊好棒棒，將底妝與專業工具2合1，在粉持久完美持妝粉底SPF10 PA++的配方中，添加「微金珍珠光保濕因子」，打造亮滑膚觸；可堆疊的粉底配方注入智慧型筆管設計，每次按壓都能顯示於筆管包裝，方便管理底妝分量；搭配專利「超彈氣墊澎澎球」，單手就能彈出無懈可擊的底妝。14ml／1,800元。

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