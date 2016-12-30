《彩妝大師說 底妝這麼畫！》kevin

2016-12-30

記者邱巧貞／台北報導

Q近來的底妝趨勢？

kevin:

今年秋冬流行的底妝效果為微霧妝感，非全水亮，也非全霧面。而底妝市場的趨勢，可以說一派是氣墊粉底的市場；另一派以專櫃品牌而言，則是標榜加入各種保養品成分的底妝，打造出自然的微光感，因為不是所有人都偏愛韓系水亮的肌膚效果，例如年齡稍長、或毛孔粗大易出油的人，粉底液效果還是比傳統氣墊來得好。

其次是底妝產品標榜裸妝感，膚色均勻、看起來好像沒有粉感。以前的粉底需要靠粉的遮蓋力，容易有厚粉感，但隨著粉體技術的進步，粉體體積變小，現在是透過折射效果，就能得到加乘效果，展現透亮膚感。

第三個重點則是利用工具，幫你達到愈快速上妝的效果！可以發現到工具式上妝是第一波，以往有海綿、粉底刷來幫助粉底更容易推勻，後來出現氣墊粉餅利用海綿氣墊達到快速均勻服貼的效果，現在又推出各種形狀、材質的粉撲等上妝器具，或是將工具及粉底直接簡化成一個產品，例如，直接結合氣墊海綿的粉底液、遮瑕筆。

Q粉餅及蜜粉該如何搭配選擇？

kevin:

如果你不想要有油光感，使用粉餅可以修飾毛孔，持妝感佳，用「輕拍」、「輕點」能達到遮瑕修飾效果，也可以搭配粉底液將粉餅當成蜜粉使用，以前粉餅多半搭配海綿使用，但現今亦能利用刷子，大範圍面積刷上達到拋光效果。而蜜粉則多半無法有遮瑕力，單純搭配粉底達到定妝的效果。

圖片提供／Sisley、BeautyMaker、KAI DELUXE、M.A.C、MAKE UP FOR EVER、GIORGIO ARMANI、BOBBI BROWN、SUQQU、迪奧、雅詩蘭黛、艾博妍、伊麗莎白雅頓、海洋拉娜、黛珂、肌膚之鑰、植村秀、東方美、高絲