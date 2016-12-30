| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
不爽干預大選 歐巴馬驅逐俄35名外交官 寶寶過敏干擾睡眠 影響發育 職場女力不氣虛 考核加分就靠「她」
 首頁 > 消費

別懷疑！睡袍外套，最時尚！

2016-12-30

記者王瀅娟／台北報導

睡袍時尚

今年秋冬皮草大衣也以長版為主，以多樣鮮豔的顏色進行拼接，讓一整件的皮草大衣不顯得笨重，感覺更加年輕有活力。此外，睡衣時尚依然風行，當皮草以睡袍形式呈現，毛茸茸的質感讓睡袍時尚更顯慵懶魅力。

圖片提供／Sportmax

廣告
  • 秋冬皮草大衣以長版大以為主，加上鮮豔的染色與圖騰設計，讓一大件皮草大衣不顯笨重，年輕活潑，圖為Fendi。（美聯社）

    秋冬皮草大衣以長版大以為主，加上鮮豔的染色與圖騰設計，讓一大件皮草大衣不顯笨重，年輕活潑，圖為Fendi。（美聯社）

  • 睡袍時尚風格外套是Sportmax秋冬重點元素之一。

    睡袍時尚風格外套是Sportmax秋冬重點元素之一。

  • Lanvin秋冬皮草大衣頗有奢華睡袍感。（法新社）

    Lanvin秋冬皮草大衣頗有奢華睡袍感。（法新社）

  • Blumarine粉紅至棕漸層色條紋皮草睡袍風格大衣相當可愛。（法新社）

    Blumarine粉紅至棕漸層色條紋皮草睡袍風格大衣相當可愛。（法新社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
消費‧本日最多瀏覽
» 更多消費新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤韓國海苔卷
豬肉翡翠麵疙瘩
白木耳桂圓紅棗露
煥然一新冰箱收納法
轉寄

標題：別懷疑！睡袍外套，最時尚！


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月30日‧星期五‧丙申年臘月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.