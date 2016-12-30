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《彩妝大師說 底妝這麼畫！》米嘉Beverly

2016-12-30

記者邱巧貞／台北報導

Q該如何讓底妝維持長時間完美？

米嘉Beverly:

上底妝時，「肌膚滋潤度」是讓妝容服貼的關鍵，肌膚擁有足夠水分，就不會浮粉。倘若脫妝時，我建議可先用海棉在法令紋、眼角等部位，把殘粉清除乾淨，再用遮瑕膏局部補妝，若肌膚容易出油，可再補一點蜜粉。

台灣女生化妝前肌膚的保濕度通常都做的不太夠，很多女孩子都很怕出油，選擇在皮膚乾的時候上粉底，其實皮膚太乾，反而會有出油狀況；或在底妝之前搽隔離霜或飾底乳時又上得很乾或很白，光這一步，就會讓後面的底妝失誤很大，粉底就會不夠服貼。

上底妝的第一步就是要做好保濕！上妝之前用化妝水、甚至到了比較乾的地方可以使用油，一旦皮膚水潤度夠了，粉底才可以更服貼在肌膚上。

Q如何找到最適合自己膚色的底妝？

米嘉Beverly:

要挑選一款最適合自己膚色的粉底液，不該執著於單一一種色號，因為隨著季節變化，膚色皆會有不同的深淺變化，如果能夠將最接近膚色深淺各一個色號的粉底液調和，其實就能打造出最貼近自己的妝感。要增加臉部的立體感，可以在T字部位及眼下使用淺一點的粉底色號稍微加強，就能營造很自然的立體感。

圖片提供／Sisley、BeautyMaker、KAI DELUXE、M.A.C、MAKE UP FOR EVER、GIORGIO ARMANI、BOBBI BROWN、SUQQU、迪奧、雅詩蘭黛、艾博妍、伊麗莎白雅頓、海洋拉娜、黛珂、肌膚之鑰、植村秀、東方美、高絲

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