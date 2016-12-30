《彩妝大師說 底妝這麼畫！》土橋脩

2016-12-30

記者邱巧貞／台北報導

Q「日系妝容」、與「韓系妝容」的差別？

土橋脩:日系及韓系彩妝我都很喜愛！若說兩者間的差別，我認為日系彩妝比較強調層層堆疊，細膩、慢慢達到無瑕素顏效果，膚況是非常完美的，非常重視細節。應該也可以說是女性上妝習慣的差別，日本女生是很願意也enjoy透過很多步驟去達到完美妝感。而韓系彩妝筆較講究一體成型，用一種方式讓膚質瞬間達到無瑕。

Q如何畫出輕薄透亮且具遮瑕力的底妝？

土橋脩:首先，「妝前乳」與「粉底」的量不能使用過量，上妝前乳與粉底後，使用指腹以「輕拍」的方式服貼臉部肌膚，最後在容易脫妝浮粉的部位，取適量蜜粉撲上即可，切記勿多量。底妝的重點在於：妝真的不能上太厚，妝一厚，一旦脫妝會更明顯。

圖片提供／Sisley、BeautyMaker、KAI DELUXE、M.A.C、MAKE UP FOR EVER、GIORGIO ARMANI、BOBBI BROWN、SUQQU、迪奧、雅詩蘭黛、艾博妍、伊麗莎白雅頓、海洋拉娜、黛珂、肌膚之鑰、植村秀、東方美、高絲