《彩妝大師說 底妝這麼畫！》簡淑玲
記者邱巧貞／台北報導
Q用粉底要如何創造出韓系透亮妝感？
簡淑玲:現在很流行韓式透亮的底妝，我通常會先在完妝後，再使用一點修護精華油脂，以用手按壓肌膚的方式，讓產品完全吸收，就能呈現自然的透亮感。
如果你覺得完妝後，妝感有一點重或是肌膚乾燥要補妝，都可以用這個方式，但記得油只要一點點，在手掌推均勻後，再按壓，初學者或者可以用海綿來按壓。此外，台灣的氣候比較潮濕，許多人都覺得自己是「外油內乾」膚質，以致常常在選擇粉底上多有困擾，覺得很乾，其實，底妝的重點就是要薄透，還有妝前保養很重要！
圖片提供／Sisley、BeautyMaker、KAI DELUXE、M.A.C、MAKE UP FOR EVER、GIORGIO ARMANI、BOBBI BROWN、SUQQU、迪奧、雅詩蘭黛、艾博妍、伊麗莎白雅頓、海洋拉娜、黛珂、肌膚之鑰、植村秀、東方美、高絲
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簡淑玲 彩妝大師
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