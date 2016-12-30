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義式料理+當地食材 暖胃暖心

2016-12-30

〔記者凃盈如／台北報導〕今年8月開幕的富藝旅大安，前身為舊宿舍的半世紀老宅，蛻變為藝術設計旅店， 讓幽暗無光的街廓成為引領社區成為人文巷弄的推手，近來更獲得台北市都更新處舉辦的「2016年台北市老屋新生大獎」銀獎。目前旅店一樓以義式料理為主的Port23餐廳，推出多款結合台灣在地季節食材的冬季全新菜色，讓人在冷冷的天氣裡用餐，暖胃也暖心。

Port 23冬季料理，除了口感上的創新美味，也兼具視覺美學，讓人在舒適悠閒的氛圍裡，享受一場自在輕鬆的感官饗宴，平時午晚間，更是許多名人來此處碰面用餐的私房據點。本次推出的新菜，包括選用了墨魚麵結合四川譚魚頭的辣椒「小惡魔辣味野蕈義大利麵」、以大甲芋頭結合法式手法重新詮釋的「法式洋蔥芋頭燉飯佐白松露油」，另有融合泰式與墨西哥餅皮的「薄醃辣味青木瓜鮮蝦彩椒手工脆餅」、擁有軟嫩多汁的粉紅色肉質，且搭配特製香料奶油所呈現的主廚料理「10盎司特選黑安格斯冷藏肋眼」等；迎接農曆春節，Port23今年也推出4人份「雞祥富貴－澎派義式年味」團圓餐，可以3,000+10%享受10道美味料理，包含食蔬、海鮮、豬腳、義式主食及多道菜色也結合台灣、泰式、墨西哥及德式料理，讓團圓時節一次吃遍世界美食。

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  • Port23餐廳今年因應小家庭推出「雞祥富貴－澎派義式年味」4人份年菜分享餐。

    Port23餐廳今年因應小家庭推出「雞祥富貴－澎派義式年味」4人份年菜分享餐。

  • Port23餐廳冬季新菜「小惡魔辣味野蕈義大利麵」，口味火辣，暖心暖胃。

    Port23餐廳冬季新菜「小惡魔辣味野蕈義大利麵」，口味火辣，暖心暖胃。

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