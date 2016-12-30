冬季啟動肌膚密集修護
2016-12-30
﹝記者邱巧貞／台北報導﹞現代女性即使天天勤搽保養品，有時肌膚還是會出現黯沉無光、疲憊等現象，生活型態及外在環境如壓力、季節轉變、汙染等突發性因素，都是導致保養成效不到位的原因之一，隨著環境中的紫外線強度減弱，冬季正是密集修護肌膚的好時機，為了讓肌膚能突破困境，美妝業者近來也推出濃縮密集精萃產品，為疲乏肌注入強心針。
克蘭詩巴黎實驗室一次推出「激活小橘瓶─活力人蔘」、「激活小藍瓶─修復含羞草」、以及「激活小綠瓶─淨化綠咖啡」三款Booster，能依生活型態選擇相對應的商品，只要按壓幾滴在慣用的乳霜或面膜，將兩者混合後，創造1+1的保養成效。
專業彩妝品牌M.A.C為解決因疲憊、長期上妝還有天候等因素所造成的不吃妝、脫粉狀態的肌膚問題，特別打造妝前聖品─「妝前小金瓶」，可安插在各種保養、上妝步驟的中間，作為緊急救援肌膚所需，也替肌膚創造一層薄透的油封膜，鎖住水份。與一般精油不同之處，M.A.C妝前小金瓶油體薄透，能在妝前讓素顏肌快速吸收，也能和任何粉底商品融合，均勻調合後不會產生油水分離的狀態，列為時裝週後台必備的產品，M.A.C特別重新推出加大版包裝，除了經典款的葡萄柚洋甘菊香味外，也推出柚子甜橘與薰衣草兩種限定特殊香味。
BOBBI BROWN推出「專業修護安瓶系列」，鎖定六種特定肌膚問題保養，從嚴重乾渴缺水、刺激過敏到問題肌膚等，都提出了解決方案。「專業修護安瓶系列」六種配方中都擁有高濃度關鍵成分，沒有任何填充或額外成分，以「冷凝萃融合技術」製作將成分融為一體，能單獨使用或與保養品搭配使用。
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