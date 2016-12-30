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起伏10年 陳勢安築夢 全球開唱

2016-12-30

〔記者馮亦寧／台北報導〕陳勢安不甘當一個「只聞歌紅，不見人影」的歌手，全新專輯《親愛的偏執狂》當中，陳勢安大膽嘗試EDM曲風，展現自己無限可能性。對陳勢安來說，在歌壇一晃眼已經10年，而他的熱情卻絲毫未退。「我其實很羨慕Lady Gaga那樣的表演者，她總是會有一套完整的show，搭配上自己的暢銷歌還有引人注目的造型。」在陳勢安心裡一直有個夢，就是辦「全球巡迴演唱會」。

在《men’s uno》裡，陳勢安緩緩敘說自己的心情，他希望自己被肯定，奈何天不從人願。陳勢安說：「前幾年心中有許多東西在拉扯，像是發片計畫延宕、又或是怕自己很多東西沒有處理好。」內心壓力太大，讓陳勢安憂鬱症狀況不時發生，而現在他只要站在舞台上，就能找回自信，這對陳勢安來說無異是一種治療過程，只要有歌迷為他加油，心裡那片黑暗就會被趕走。

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  • 陳勢安希望自己是一個為舞台活著的勇者，同時也是生命的藝術家。（雜誌提供）

    陳勢安希望自己是一個為舞台活著的勇者，同時也是生命的藝術家。（雜誌提供）

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