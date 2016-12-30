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板橋大遠百5週年 吸客慶生+跨年

2016-12-30

〔記者凃盈如／台北報導〕跨年來臨，農曆新年將近，年底添購新行頭要把握時機，板橋大遠百迎接5週年生日跨年慶，從1月1日至19日祭出化妝品、女鞋、內睡衣滿2,000元送200抵用券，搭配遠銀信用卡，最高回饋率不但優於去年，且更優於今年週年慶0.5%！若首8日以遠東商銀單筆分期刷滿6,000元而言，可得化妝品滿2,000送200抵用券3張、化妝品單筆滿6,000元送200抵用券1張，以及遠東商銀滿5,000元送250抵用券1張，共1,050抵用券，回饋率高達17.5%；大家電可達15%回饋，預計今年跨年慶業績可達6億元，成長8%。

板橋大遠百近來挹注餐飲業種，餐飲今年表現佳，佔整體業績17%，其次為精品、化妝品，各分占12%、10%，餐飲部份目前已有鼎泰豐、添好運、新葡苑、金色三麥等人氣餐廳，明年4月底更將引進海底撈，於5樓開設約260坪大店，並且將於地下1樓原摩斯漢堡位置開設丸龜製麵新北首店，且即日起至1月8日也針對跨年迎新推出「台南府城美食展」，以各式各樣的台南特色物產搶攻年節禮盒商機。

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  • 板橋大遠百1月1日至26日推出添好運「好好食年糕禮盒」推薦價1,288元。

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  • 板橋大遠百於1 月1日至19日推出5週年生日慶，刷遠銀信用卡消費，化妝品、女鞋、內睡衣最高可享17.5%回饋。 （記者凃盈如攝）

    板橋大遠百於1 月1日至19日推出5週年生日慶，刷遠銀信用卡消費，化妝品、女鞋、內睡衣最高可享17.5%回饋。 （記者凃盈如攝）

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相關關鍵字： 新葡苑 板橋大遠百 添好運 跨年慶 金色三麥 鼎泰豐
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標題：板橋大遠百5週年 吸客慶生+跨年


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