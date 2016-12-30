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走跳10年 半裸賴琳恩 終結單身

2016-12-30

〔記者馮亦寧／台北報導〕喜事連連的賴琳恩出道10年終於推出第一本寫真集，緊接著又宣布婚訊，趁著勢頭《FHM男人幫》邀請她擔任明年1月號封面人物，僅穿著一件白色鏤空小可愛還不夠辣，硬是剪了破洞，性感指數直接爆表。

性感最美之處在於若隱若現，賴琳恩半裸的好身材就像是單身前最後解放，而且採訪過程當中有問必答，如果要跟另一半來點生活情趣，賴琳恩會怎麼做？她大方說：「我覺得角色扮演是蠻好的選擇。」她也透露衣櫃裡有不少增進兩性情趣的角色扮演服裝。根據賴琳恩的經驗：「男生都喜歡比較清純的唷。」

年輕時賴琳恩著重化妝技巧，覺得妝化得好就是性感，現在她反而覺得性感是由內而外展現的，每個女人都要有自己的韻味才是「真性感」。在寫真書當中賴琳恩最喜歡自己單穿圍裙的造型，因為裡頭什麼都沒穿，感覺只有漫畫裡才有的無限遐想，賴琳恩俏皮地說，自己很喜歡看漫畫，所以這張照片是她特地要求的禮物。

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  • 賴琳恩喜歡透過角色扮演增進兩性情趣。（《FHM男人幫》提供）

    賴琳恩喜歡透過角色扮演增進兩性情趣。（《FHM男人幫》提供）

  • 如果沒有踏進演藝圈，賴琳恩想好好當個家庭主婦。（《FHM男人幫》提供）

    如果沒有踏進演藝圈，賴琳恩想好好當個家庭主婦。（《FHM男人幫》提供）

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標題：走跳10年 半裸賴琳恩 終結單身


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