BV早春美色 優雅絢麗─經典Knot手拿包 派對耀眼 合身洋裝 修長細緻

2016-12-30

〔記者方惠宗／台北報導〕迎跨年，義大利精品Bottega Veneta（簡稱BV）早春系列「美色」搶市！剪裁細膩合身的洋裝，以及擁有豐富色彩組合、以細緻的刺繡工藝與金屬裝飾點綴的小型包款將是迎接派對與假期聚會的最佳選項，品牌創意總監Tomas Maier表示：「色彩讓我們在季節交替之際感受活力；多元的材質運用更展現出早春系列的細膩之美。」

對創立滿半個世紀的Bottega Veneta而言，色彩是引領時尚趨勢的重要方式，此時登場的2017早春系列更令人眼睛為之一亮。服裝樣式延續秋冬系列的纖細修長輪廓，佐以展現平衡季節性氣候的色彩，包括經典的深色、飽和的亮色，以及對比強烈的朦朧粉彩，展現在印花長禮服、羊毛大衣或絨毛洋裝，充滿活力、優雅迷人。

配件聚焦於較小的包款，經典的Knot手拿包以獨有的緞面編織搭配珍貴的水蛇皮革材質鞣製，搭配本季亮眼的東方紅，讓人在派對中散發出耀眼的韻味。同時，外觀以金屬鉚釘包覆的全新系列，給予包款3D立體視覺效果，並以不同色調裝飾，工藝精湛，低調優雅，亦點綴出佳節歡樂氣息。漆亮皮鞋款搭配對比色的繫鞋帶，採用早春繽紛絢麗的色系與不同的鞋跟高度呈現，襯托派對造型、格外亮眼。