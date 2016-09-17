商用不動產轉買為租 商圈價下修 租賃熱度增

2016-09-17

記者葉思含／專題報導、攝影

隨著房地合一上路、房市轉冷，商辦市場交易也不斷出現量跌價跌的情形，除了松江南京金融商圈持平，其他如信義、敦南、復北等商圈皆出現4~9%不等的跌幅，讓投資方無法承受買商辦後年年價跌的壓力，紛紛轉買為租，出現租賃熱絡情況，熱度至少比去年增加3成。

根據第一太平戴維斯統計台北市主要商圈辦公室行情實價登錄資料，發現除了松江南京商圈持平以外，其他商圈在今年上半年都出現價格修正的情況，其中以復北商圈修正幅度最為明顯，第一太平戴維斯研究暨公關部協理丁玟甄表示，主要是因為復北商圈B級辦公室供給量較大，再加上松山線的通車後，地位被鄰近的松江南京或南京東路四段的辦公室取代導致。

房價下修1成 精華區商辦年蒸發數百萬

丁玟甄舉例，如位於復興北路及民權東路的「保富萬商大樓」，去年底7樓成交每坪65萬元，今年3月最新成交行情則僅有58萬元，短短時間內大幅下跌12%；而鄰近南京復興站的「揚昇商業大樓」，去年以及前年最高都有出現每坪85萬元的成交行情，今年3月6樓成交行情則回落74萬元，下修14.86%。

另外，忠孝商圈則面臨高點修正的壓力，過往忠孝東路四段上的B級辦公室行情直逼百萬元大關，但隨著這一波房市修正，價格出現明顯回檔。而接近信義計劃區的「世紀金融大樓」，丁玟甄指出，去年21樓以每坪140萬元成交，雖然這筆是關係企業之間的交易，價格偏高，但該棟大樓的市場行情普遍介於115萬元至125萬元，但今年25樓成交1戶每坪109萬元，價格也出現下修。

香港商匯泓不動產台灣分公司副總經理吳懿倫分析，由於現在商辦市值每年以每坪數萬元價格在下降，大坪數辦公室每年更蒸發總價數百萬、上千萬元價值，投資方現在若購買商辦恐導致公司每年資產大跌，一旦做出錯誤決策、買錯地段皆無法承擔，因此今年以來，許多原先準備大筆資金要買台北知名辦公室的外資、投資人，皆紛紛改買為租，造成承租市場熱絡，現在每天都忙著帶看商辦租賃，熱度至少增加3成。

B辦租賃熱度增 指名大型辦公室

吳懿倫分析，過去許多投資人買下台北車站和東區商辦改為旅館經營，造成辦公室供給量下跌，加上少子化和現代工作產業競爭，現在不只醫美產業夯，就連語言、專業技能等補教業皆不斷進駐，造成台北車站和東區辦公室供不應求，100坪以上的產品幾乎短缺，若現在要找150坪以上的辦公室，就必須外移至南京商圈或退而求其次至民生東路、民權東路找尋。

因此從今年初開始，光是香港商匯泓不動產台灣分公司一個月就至少帶看30多組不同的承租方，都指名要承租50坪以上大型辦公室，光是一個月的商辦租賃仲介服務費就可達百萬元以上營收，預計這股商辦承租熱潮至少會延續至今年底。

專家意見

香港商匯泓不動產台灣分公司副總經理 吳懿倫

過去房市好，許多大型企業寧願買下辦公室也不願付租金，就是看好未來價格還有獲利空間，且好地段租不到，只能搶買，然而今年景氣向下，辦公室一次就是上百坪需求，若單坪價跌5萬，一次就是蒸發數百至數千萬元不等市值，形成買辦公室成為負資產時代，加上未來國泰置地、南山人壽大樓都將釋出可承租大坪數辦公產品，不怕租不到好地段，造成現今辦公室改買為租熱潮。