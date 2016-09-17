大藝墅家 龍潭社區型電梯豪墅

2016-09-17

記者朱語蕎／專題報導、攝影

桃園龍潭電梯別墅「大藝墅家」，鄰近龍潭新行政園區，開車5分鐘可上龍潭交流道，周邊生活機能完整，規劃建坪96~121坪、地坪33~62坪4樓半電梯別墅，採1樓前院停車，全棟RC崗石外觀建築，每戶總價1588~1980萬元。

龍騰機構‧龍翰建設推出的「大藝墅家」，基地位成功路377巷，鄰近龍潭交流道及台66線快速道路匝道，開車3分鐘就可到中正路、北龍路商圈，到中興路商圈也很近，位處雙商圈中心，同時鄰近武漢國中小學及運動公園，生活機能相當完備，社區位處巷道內，不受主幹道干擾，環境清幽寧靜。

「大藝墅家」規劃22戶連棟電梯別墅，為甲種建築用地，社區式管理，1樓前院停車，可併排停兩部車，1樓規劃客餐廳及廚房，1樓挑高3.6米，2、3樓整層主臥，4樓有兩間臥房，單層面積約20坪，面寬約5.2米。建材配有櫻花牌廚具、主臥衛浴TOTO免治馬桶、太陽能熱水器、6人座櫻花牌電梯，樓地板加高至18公分，社區還裝設8支CCTV監視器，可透過網路直接在手機監控住家環境，就算出國在外也能放心。