大藝墅家 龍潭社區型電梯豪墅
2016-09-17
記者朱語蕎／專題報導、攝影
桃園龍潭電梯別墅「大藝墅家」，鄰近龍潭新行政園區，開車5分鐘可上龍潭交流道，周邊生活機能完整，規劃建坪96~121坪、地坪33~62坪4樓半電梯別墅，採1樓前院停車，全棟RC崗石外觀建築，每戶總價1588~1980萬元。
龍騰機構‧龍翰建設推出的「大藝墅家」，基地位成功路377巷，鄰近龍潭交流道及台66線快速道路匝道，開車3分鐘就可到中正路、北龍路商圈，到中興路商圈也很近，位處雙商圈中心，同時鄰近武漢國中小學及運動公園，生活機能相當完備，社區位處巷道內，不受主幹道干擾，環境清幽寧靜。
「大藝墅家」規劃22戶連棟電梯別墅，為甲種建築用地，社區式管理，1樓前院停車，可併排停兩部車，1樓規劃客餐廳及廚房，1樓挑高3.6米，2、3樓整層主臥，4樓有兩間臥房，單層面積約20坪，面寬約5.2米。建材配有櫻花牌廚具、主臥衛浴TOTO免治馬桶、太陽能熱水器、6人座櫻花牌電梯，樓地板加高至18公分，社區還裝設8支CCTV監視器，可透過網路直接在手機監控住家環境，就算出國在外也能放心。
看更多！請加入自由時報粉絲團
消費‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 驚！《小時代》28歲男星疑自殺身亡
- 馬勒卡逼近 暴風圈進入台灣東部陸地
- 貨轉中心市地重劃案 嘉義縣市施工恐難同步
- 超級英雄林書豪 綠巨人浩克聽他的
- 盲眼莫札特用琴鍵逆轉人生 養父母是貴人
- 自由廣場》台灣太多神經病
- 人生護理站 開計程車的胡先生
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Trial program to train reservists
- 綠蠵龜孵化少 疑隘門沙灘木棧道惹禍
- 中秋夜丟擲老鼠炮炸傷人 3飆仔到案送辦
- 日本雜誌專訪謝長廷 暢談台日飲食文化
- 張景嵐中秋烤肉 小煜包生超曖昧
- 情侶吵架被誤當搶劫 警調解...咦！他是通緝犯
- 墾丁旅宿業者 供災民免費休息
- 下雪「凍長」 南庄木瓜收成遲到
- 潛艦設計 台船：軍方已編30億經費
- 日自衛隊將聯手美軍巡弋南海
- 屏東115歲人瑞 彭玉梅辭世
- 自由廣場》有九二共識的內地？
- 注意！ 處女也可能罹患子宮頸癌
- 小模分手曹佑寧 用這招斷愛
- 南昌挑戰賽》莊吉生4強止步 無緣爭冠
- 興大所長︰低學費高品質 台灣招生利基
- 軍退轉公職 4581人續領月退、18趴
- 帕運桌球爭金失利 教練：輸雙打最關鍵
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Land alert issued for Typhoon Malakas
- 廢棄物墊高 私地沒申請恐挨罰
- 自由廣場》謊言編織的黑色台灣
- 自由廣場》颱風假多多益善？
- 病後初癒 希拉蕊火力全開轟川普
- 小嫻放生老公 拉林宥嘉私奔
- 基隆城隍爺日巡 刑警抬轎
- 嘴破火氣大？ 亂擦口內膏恐惡化
- 愛黛兒專職當媽 10年不辦巡演
- 國中生當茶師 坪林圖館飄茶香
- 自由廣場》菁英私校生就是吃香
- 國訓中心球館「開天窗」 維修費2000萬
- 台東天空再現火燒雲
- 社論》蔡英文應該說「不」了
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Ministry to shut overseas offices, go ‘southbound’
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：大藝墅家 龍潭社區型電梯豪墅
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分