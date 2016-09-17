允將行旅 近雙捷交會大慶站
2016-09-17
記者朱語蕎／專題報導、攝影
台中市南區新案「允將行旅」，近雙捷交會的大慶站，大慶商圈生活機能成熟，
同時鄰近環中路匝道，產品規劃27~37坪、2~3房，每坪開價27~30萬元，接待中心搭在復興北路、文心南路口，預計2019年完工。
允將建設推出的「允將行旅」，基地位復興北路、樹德一巷口，基地面積1329坪，從社區步行10~15分鐘，可到捷運綠線及紅線交會的大慶站，開車經環中路匝道可到高鐵烏日站，大慶商圈有速食店、85度C，文心南路有愛買商場，也有大慶市場可採買，生活機能相當好。
社區規劃地上12層、地下2層建物，分甲、乙兩棟，單層8戶住家，1樓零店面，乙棟1樓有3戶樓高3.6米住家，1樓規劃健身房、交誼廳、視聽室、閱覽室、親子體驗館、Lounge Bar，建材配有大雅廚具、BWT淨水系統、60X60公分馬可貝里磁磚、臥房太格木地板、主臥衛浴TOTO免治馬桶蓋、垃圾冷藏室等。
專家意見
「允將行旅」專案副理 張昱紘
此案位在雙鐵交會的大慶站，周邊生活機能成熟，基地面積逾千坪，規劃2~3房，適合年輕首購族，開車到高鐵站和其它區域很便利，建商還提出11項購屋保障，包含結構體保固15年、固定設備自交屋起保固1年及成立社區管理基金等，持續服務住戶。
看更多！請加入自由時報粉絲團
消費‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 驚！《小時代》28歲男星疑自殺身亡
- 馬勒卡逼近 暴風圈進入台灣東部陸地
- 貨轉中心市地重劃案 嘉義縣市施工恐難同步
- 超級英雄林書豪 綠巨人浩克聽他的
- 盲眼莫札特用琴鍵逆轉人生 養父母是貴人
- 自由廣場》台灣太多神經病
- 人生護理站 開計程車的胡先生
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Trial program to train reservists
- 綠蠵龜孵化少 疑隘門沙灘木棧道惹禍
- 中秋夜丟擲老鼠炮炸傷人 3飆仔到案送辦
- 日本雜誌專訪謝長廷 暢談台日飲食文化
- 張景嵐中秋烤肉 小煜包生超曖昧
- 情侶吵架被誤當搶劫 警調解...咦！他是通緝犯
- 墾丁旅宿業者 供災民免費休息
- 下雪「凍長」 南庄木瓜收成遲到
- 潛艦設計 台船：軍方已編30億經費
- 日自衛隊將聯手美軍巡弋南海
- 屏東115歲人瑞 彭玉梅辭世
- 自由廣場》有九二共識的內地？
- 注意！ 處女也可能罹患子宮頸癌
- 小模分手曹佑寧 用這招斷愛
- 南昌挑戰賽》莊吉生4強止步 無緣爭冠
- 興大所長︰低學費高品質 台灣招生利基
- 軍退轉公職 4581人續領月退、18趴
- 帕運桌球爭金失利 教練：輸雙打最關鍵
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Land alert issued for Typhoon Malakas
- 廢棄物墊高 私地沒申請恐挨罰
- 自由廣場》謊言編織的黑色台灣
- 自由廣場》颱風假多多益善？
- 病後初癒 希拉蕊火力全開轟川普
- 小嫻放生老公 拉林宥嘉私奔
- 基隆城隍爺日巡 刑警抬轎
- 嘴破火氣大？ 亂擦口內膏恐惡化
- 愛黛兒專職當媽 10年不辦巡演
- 國中生當茶師 坪林圖館飄茶香
- 自由廣場》菁英私校生就是吃香
- 國訓中心球館「開天窗」 維修費2000萬
- 台東天空再現火燒雲
- 社論》蔡英文應該說「不」了
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Ministry to shut overseas offices, go ‘southbound’
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：允將行旅 近雙捷交會大慶站
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分