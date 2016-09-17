允將行旅 近雙捷交會大慶站

2016-09-17

記者朱語蕎／專題報導、攝影

台中市南區新案「允將行旅」，近雙捷交會的大慶站，大慶商圈生活機能成熟，

同時鄰近環中路匝道，產品規劃27~37坪、2~3房，每坪開價27~30萬元，接待中心搭在復興北路、文心南路口，預計2019年完工。

允將建設推出的「允將行旅」，基地位復興北路、樹德一巷口，基地面積1329坪，從社區步行10~15分鐘，可到捷運綠線及紅線交會的大慶站，開車經環中路匝道可到高鐵烏日站，大慶商圈有速食店、85度C，文心南路有愛買商場，也有大慶市場可採買，生活機能相當好。

社區規劃地上12層、地下2層建物，分甲、乙兩棟，單層8戶住家，1樓零店面，乙棟1樓有3戶樓高3.6米住家，1樓規劃健身房、交誼廳、視聽室、閱覽室、親子體驗館、Lounge Bar，建材配有大雅廚具、BWT淨水系統、60X60公分馬可貝里磁磚、臥房太格木地板、主臥衛浴TOTO免治馬桶蓋、垃圾冷藏室等。

專家意見

「允將行旅」專案副理 張昱紘

此案位在雙鐵交會的大慶站，周邊生活機能成熟，基地面積逾千坪，規劃2~3房，適合年輕首購族，開車到高鐵站和其它區域很便利，建商還提出11項購屋保障，包含結構體保固15年、固定設備自交屋起保固1年及成立社區管理基金等，持續服務住戶。