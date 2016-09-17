搶食銀髮商機 全齡退休宅 房市新亮點

2016-09-17

記者葉思含／專題報導、攝影

台灣人口逐漸老化，高齡族群比例不斷提升，全台各地退休熱區正夯，如台北天母、新北林口、桃園南崁、台中東海、高雄澄清湖等地區，兼具生活機能、居住品質與醫療資源，受退休族喜愛，現在各大建商也積極搶食銀髮商機大餅，著手規劃退休全齡宅，受市場矚目。

年長者對於居住環境的需求，除了要有方便輪椅出入的無障礙設計、夜間自動照明、寬闊的浴室空間之外，最重要的就是電梯規劃，因此近來老公寓安裝電梯、樓梯升降椅成為話題，而居住環境必須具備生活機能、醫院資源，並有許多免爬樓梯的電梯大樓華廈選擇，才能兼顧慢活人生與實際居住品質，根據台灣房屋智庫統計台灣適合退休族居住的熱區，全台以台北天母、新北林口、桃園南崁、台中東海以及高雄澄清湖最受歡迎，其中以台中東海每坪13~15萬元最便宜，總價約450~600萬元；台北天母每坪50~65萬元最貴。

環境清幽醫療資源足 台中東海最便宜

台灣房屋智庫資深分析師陳炳辰表示，天母一直都是台北市優質住宅社區，有退休者最熱愛的陽明山區、機能成熟天母商圈以及榮總醫院銀髮照護，區域行情大樓產品單價落在50~65萬元，總價2500~3000萬元，其中中山北路七段巷弄內熱門中古大樓最搶手，而榮總周邊近來也吸引不少建商推案，其中「大邑詠天母」就推出1樓庭園戶別，進出便利，擁有獨門獨院雙套房規劃，總價3688萬元，吸引不少退休族看屋。新北則以同樣具備綠地空間、長庚醫院、商圈機能的林口適合退休族群，大樓行情單價在25~30萬元，大樓屋齡新穎、產品選擇多元。

而桃園南崁生活圈除了有各大賣場進駐之外也有傳統市場，健行踏青則有五酒桶山登山步道，陳炳辰分析，南崁整體大樓產品房價總價在700~1000萬元，每坪單價20~25萬元，知名社區都有2字頭可選擇。至於中南部，台中東海與高雄澄清湖周邊皆鬧中取靜，健身活動空間使用大，生活採買便利，又有醫療資源，台中東海大學、榮總電梯大樓總價帶在450~600萬元，單價則是13~15萬元，相當親民。至於高雄澄清湖鄰近長庚，湖畔公園的休閒指數不在話下，除了別墅產品，亦不乏單價2字頭大樓退休宅。

建商推養生宅 無障礙空間

除了這些退休熱區，看好銀髮族市場，全台各指標建商也積極規劃退休住宅，國揚實業（2505）台南史博館特區「翡翠森林」基地面積達2萬4000坪，目前主推第2期87戶、已售5成，規劃地坪53~110坪、建坪110~159坪透天別墅，每戶總價2888~6888萬元，訴求生態綠建築，生活環境舒適養生，日前邀請結婚超過55周年「翡翠婚」的老夫婦到場舉辦婚禮，代表其適合退休、樂活長壽的生活環境。

國揚實業總經理彭邵齡表示，人口老化讓建築全齡化成為趨勢，未來國揚推案都會以全齡作為規劃，高雄「微笑時代」就設計方便輪椅進出的大浴室等無障礙空間，且社區結合遠端醫療中心，可了解身心狀況，該案目前正在興建中，現場設有客戶服務中心，預計2018年年底完工正式公開。

中和造鎮全齡宅 引進診所健檢中心

冠德建設（2520）則有中和Costco旁「冠德中和大洋案」萬坪造鎮全齡宅計劃，冠德業務部副總經理張勝安表示，該案為大洋舊廠案開發，採複合型開發模式，將有商場、購物中心大型造鎮，總銷超過300億元，不只是單純退休住宅，將有到位的生活機能與千坪綠地，引進診所、健檢中心進駐，目前正在規劃設計中，共約1400戶，每戶25~50坪，預計2018年推出。

除此之外，興富發建設（2542）在金山各有兩塊2000~3000坪土地，將設計飯店與養生銀髮住宅案，興富發副總經理廖昭雄指出，看好金山幽靜環境，將率先規劃溫泉飯店產品，期望能帶動在地生活機能與更多服務，營造更便利的居住環境，由於現今市場以首購剛性產品為主流，因此退休宅推案先暫緩推出，不過長期看好銀髮族市場，未來將規劃結合現代科技、方便老年人居住的養生溫泉宅，如無障礙空間、夜間自動照明等設計，符合退休族各種需求，將視接下來市場成熟度再推案。