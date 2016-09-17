汐止101 汐止中興路新成屋

2016-09-17

記者葉思含／專題報導、攝影

汐止中興路新成屋「汐止101」是在地指標小豪宅，規劃15~38坪，每坪均價50萬元，全新完工，現在推出含車位廣告戶總價1288萬元，已售9成。

汐止緊鄰南港、內湖，近期有不少建案推出，吸引北客目光，中德建設於中興路171號旁推出新成屋「汐止101」，現場專案經理馬郡達表示，該案位於汐止最熱鬧的麥當勞生活圈，出門就是中興路商圈，大汐止百貨、屈臣氏等群聚，近捷運社后站預定地，開車5分鐘至東湖商圈、8分鐘南港軟體園區，房價相對親民許多，因此近期多了近5成北客購屋。

「汐止101」基地面積997坪，規劃A、B雙棟地上15樓、地下5樓建築，A棟單層8戶、B棟單層7戶，共230戶住家與6戶店面，住家設計15~16坪1房、21~24坪2房、37~38坪3房。1樓挑高4.2米，2樓以上住家樓高3.1米。休閒設施有飯店迎賓式門廳、健身房、會議廳等。

建材配備部分，採用防暴防火鋼木門、錦鋐氣密窗、當層排氣；廚房規劃櫻花整體檯面、雙口爐、隱藏式抽油煙機、烘碗機、SVAGO微波烤箱等；衛浴配備HCG品牌，附免治超級馬桶。

專家意見

「汐止101」專案經理 馬郡達

「汐止101」位於有汐止西門町之稱的中興路麥當勞商圈，至南港、內湖不遠，房價相對親民，且擁有近千坪汐止市中心大基地，以崗石外觀打造，媲美北市豪宅，臨路退縮20米，規劃區內唯一近700坪水瀑花園廣場，相當吸引在地客目光，目前已售9成。