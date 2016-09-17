林口家樂福生活圈 機能漸完善 移居人口增
記者馮牧群／專題報導、攝影
新北市大型重劃區所在的行政區，近年吸引自住民眾移入，逐漸擺脫過去「鬼城」的稱號，林口新市鎮即是鮮明例子，房價親民、環境完善、新案豐富等特點，使區域房市得到穩定發展與支撐。
從政府戶政統計觀察，近3年新北市各行政區中，有10個行政區人口成長破千，其中有大型重劃區的林口、三峽、淡水、新莊區，人口增加數名列前四名，林口今年正式站上10萬大關，增加9600多人排名第2，再以增減率來看，林口在3年間，人口增加10%以上、戶數增加13%，都是新北市第1。
人口移入量增長 遠雄社區最具規模
以文化二路、文化三路、仁愛路附近生活圈來說，信義房屋林口店業務主任李程業表示，區域機能以家樂福為中心，包括星巴克、三商巧福、康是美等連鎖店家都聚集在這，棋盤式的街廓設計、充足的公車路線，加上有頭湖國小、林口國中等學區，讓越來越多首購與換屋民眾移居林口。
「屋齡8~9年的『遠雄未來市』、『遠雄U未來』是屢獲政府頒發優良公寓大廈獎項的社區，最推薦購屋族參考」，李程業指出，林口是遠雄早期造鎮的代表作，建築品質不在話下，軟設施做得很好，社區管理與清潔服務到位，1樓規劃的商店街更豐富了住戶生活。
李程業建議，若為新婚首購、家中有小朋友的購屋需求，適合上述社區43~57坪、2~3房的物件，附帶車位的開價2房為1098~1198萬元、3房為1450~1550萬元；另有約4成比例為北市跨區購屋的換屋需求，可參考85~125坪的物件，附帶車位的開價2500~3500萬元，每坪成交價為30~35萬元。
新案選擇多元 開價每坪3字頭起
區內新推案非常多，亞昕國際開發的「昕動台北」計劃結合旗下林口3個推案，備受市場關注。亞昕國際開發經理嚴俊偉分析，目前平均一週來人達30~35組，其中「昕空樹」鄰近機場捷運A9站，規劃60坪4房產品，每坪開價50~55萬元，鎖定中高階企業主管、退休換屋族；「昕世代」位在信義路、文化三路，鄰近頭湖國小學區及新北影視園區，規劃16~30坪小宅，每坪開價40萬元，未來工作人口漸增，有投資收租效益；另有「天地昕」保留戶銷售，110~250坪住宅每坪開價45~50萬元，強調林口正核心。
興富發「國家首席」位於文化二路二段，現場專案經理徐健倫指出，屏除農曆鬼月影響因素，先前平均每週來人有20~30組水準。該案基地面積高達7250坪，有3000坪寬廣中庭，規劃83~120坪，每坪開價35~38萬元，在林口第三運動中心動土後，目前買氣穩定，銷售9成以上。家樂福附近還有新成屋「禮御」、「中悅麗苑」、「旺洲極品」，預售屋方面有「朗廷會」、「長滎晶采」、「玄泰ONE」、「親愛的HOUSE」等案。
專家意見
信義房屋林口店業務主任
李程業
購屋民眾不妨先決定使用空間需求，林口重劃區有別墅、華廈，也有新大樓，屋齡都不高，確認自己最注重的是餐飲採買、學區或交通便利性之後，挑選路段與產品才會有清楚的先後順序。一般像是中山路、八德路、忠孝路、仁愛路等機能佳的路段都有不少買方指名。
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