〈由裡到外全面精進〉Audi全新A4小型主管房車試駕

2016-09-15

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全

Audi去年發表了原廠稱為B9世代的A4小型主管房車，日前已於國內市場發表上市；新車車體大量運用輕量化複合材質打造，重量比前代A4減輕了120公斤，並擁有0.23Cd超低風阻值，對性能與油耗表現皆有實質貢獻。

新A4車頭採取Audi新世代稜角分明的單體式盾形水箱護罩，搭配左右兩邊整合LED晝行燈的頭燈組（40 TFSI含以上車型標配LED頭燈，另提供矩陣式LED頭燈讓消費者選配），呈現更犀利剽悍的視覺風貌。

動力輸出再進化 4輪循跡更確實

本文試駕的是A4 45 TFSI quattro房車，搭載新一代2.0升TFSI缸內直噴Turbo引擎，最大馬力輸出一舉躍升至跟BMW 330i相同的252匹，在1,600～4,500轉間的扭力峰值達到37.7公斤米，變速系統仍採用動力傳輸綿密順暢的S tronic雙離合器7速自手排，動力效能表現明顯精進不少。

在試駕過程中，其油門反應十分輕盈直接，動力湧現強勁活潑；藉由能調整前後軸動力分配的quattro智慧型4輪驅動系統加持，在不同路況條件下抓地循跡表現都非常明確踏實，操控起來矯健俐落，將小型主管房車的駕駛樂趣發揮得淋漓盡致。

根據Audi原廠數據，A4 45 TFSI quattro的0～100公里／時起步加速僅需5.8秒，比Mercedes-Benz C250 AMG Line足足快上0.8秒之多，跟BMW 330i M Sport的時間相同，極速則被約定俗成地封印在250公里／時。

全數位虛擬座艙 駕馭感受更專注

本車另一大亮點就是將12.3吋「Audi Virtual Cockpit全數位虛擬駕駛座艙」的1,440 x 540 pixels高解析度液晶儀表列為標配，駕駛人只需透過多功能方向盤上的控鍵即可輕鬆掌控駕駛資訊、導航功能及車載娛樂系統等功能，如此可以讓視線專注於前方路況，將車輛性能揮灑得更淋漓盡致。

以第2代MLB模組化平台所打造的新A4，擁有2,820mm的長軸距，車室空間較前代車款有實質的成長，實用機能性也進化許多。現階段國內最頂級的45 TFSI quattro後座椅背具有4／2／4分離傾倒功能，使行李廂置物空間能從480公升擴增至965公升。當然Audi傲視雙B對手的細緻內裝質感也沒有退步，並延續品牌冷冽而富科技感的內裝風格，提供德國高級車愛好者一個嶄新的選擇。

Audi Taiwan現階段導入新A4房車的30 TFSI、40TFSI和45 TFSI quattro共3車型，基本售價分別從175、231及263萬起跳，相較於其他同級小型主管車，還算頗具競爭力。

Audi A4 Sedan 45 TFSI quattro小檔案

車身尺碼（車長×車寬×車高）：4,726×1,842×1,427mm

軸距：2,820mm

引擎型式：直4 DOHC 16汽門 TFSI缸內直噴Turbo

排氣量：1,984cc

最大馬力：252匹／5,000～6,000轉

最大扭力：37.7公斤米／1,600～4,500轉

驅動方式：quattro智慧型全時4輪驅動

排檔設計：S tronic雙離合器7速自手排

0～100公里／時加速：5.8秒

極速：250公里／時（電子限速）

平均油耗：13.3公里／公升（經濟部能源局歐規測試數據）

能源效率等級：2級（小客車1,800～2,400cc歐規油耗）

售價：263萬起